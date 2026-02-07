Γιάγκουσιτς: «Ο κόσμος του Παναθηναϊκού να περιμένει ντρίμπλες και γκολ»

Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμα μία οικονομική υπέρβαση στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, ντύνοντας στα “πράσινα” το νέο μεγάλο ταλέντο του κροατικού ποδοσφαίρου, Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αποτέλεσε την όγδοη και τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού στο παζάρι του Ιανουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 20χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός μίλησε στο κανάλι της πράσινης ΠΑΕ για τα συναισθήματά του και τις προσδοκίες του.

Όσα δήλωσε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Είναι μια μεταγραφή που έγινε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Τι συναισθήματα σου προκαλεί;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μάνατζέρ μου και τον προηγούμενο σύλλογό μου που με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα δίνω πάντοτε τον καλύτερο εαυτό μου για την φανέλα του Παναθηναϊκού, το 100% μου στον αγωνιστικό χώρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις”.

Πώς βίωσες τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, έχοντας προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ντιναμό Ζάγκρεμπ;

“Αρκετοί σύλλογοι με προσέγγισαν για να με αποκτήσουν. Η Ντιναμό ήταν πολύ επίμονη, αλλά ο Παναθηναϊκός με έπεισε. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι έτσι αποφάσισα χωρίς δισταγμό να έρθω στον Παναθηναϊκό”.

Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

“Ξέρω τα βασικά για τη νέα μου ομάδα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και στα χρόνια που θα μείνω εδώ θα μάθω τα πάντα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της”.

Στα 20 σου χρόνια βγαίνεις για πρώτη φορά από την Κροατία για να παίξεις ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει για σένα;

“Σημαίνει πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με απέκτησε και θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο”.