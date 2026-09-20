Γιαν Μοντέρο μετά το Super Cup της Euroleague: «Κάντε υπομονή»

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague και ο Γιαν Μοντέρο έγραψε “κάντε υπομονή” στην πρώτη του ανάρτηση μετά την απώλεια του τροπαίου.

Ο Γιαν Μοντέρο αποτέλεσε νέο μετεγγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και έδωσε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει και τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα.

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Οι Πειραιώτες προέρχονται όμως από μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να… πάρουν το χρόνο τους και να ξεκινήσουν με το… δεξί τη σεζόν στη Euroleague.

BE PATIENT 😉 — Jean Montero (@jeanmontero03) September 20, 2026

Κάπως έτσι, ο Μοντέρο ζήτησε υπομονή και από τους ακολούθους του στο Χ.