Αθλητικά

Γιαν Μοντέρο μετά το Super Cup της Euroleague: «Κάντε υπομονή»

Η πρώτη ανάρτηση του Μοντέρο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Τζόσεφ με τον Μοντέρο
Ο Μοντέρο με τον Τζόσεφ στο Super Cup (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague και ο Γιαν Μοντέρο έγραψε “κάντε υπομονή” στην πρώτη του ανάρτηση μετά την απώλεια του τροπαίου.

Ο Γιαν Μοντέρο αποτέλεσε νέο μετεγγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν και έδωσε τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει και τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα.

Οι Πειραιώτες προέρχονται όμως από μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να… πάρουν το χρόνο τους και να ξεκινήσουν με το… δεξί τη σεζόν στη Euroleague.

Κάπως έτσι, ο Μοντέρο ζήτησε υπομονή και από τους ακολούθους του στο Χ.

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Αθλητικά
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