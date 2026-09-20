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Αθλητικά

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Απαιτητική “έξοδος” των Πειραιωτών, που ψάχνουν το πρώτο τους “τρίποντο” στη Super League μετά από δυο αγωνιστικές
ΦΩΤΟ Eurokinissi
5η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης / VAR: Παπαδόπουλος
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική, λίγες ημέρες μετά τη θετική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ψάχνει το πρώτο του “τρίποντο” στο πρωτάθλημα, όπως και οι Βοιωτοί.

16:53 | 20.09.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:52 | 20.09.2026
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά
16:52 | 20.09.2026

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Φωτόπουλος, Αθανάσιος Κλεπετσάνης

4ος: Ελευθέριος Κατόπης

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Ελένη Αντωνίου

16:51 | 20.09.2026

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Ελιάσι – Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος – Νίκας, Κωστή – Βρακάς, Μπαλντέ, Ούρσι – Κόμπναν.

Στον πάγκο οι Ανάκερ, Μανθάτης, Οζέγκοβιτς, Μπάουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Λιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκου, Εντιαγέ, Παπαδόπουλος, Τσάρας.

16:51 | 20.09.2026

Στον Λεβαδειακό, ο Ηλίας Χαραλάμπους επιλέγει να αλλάξει τερματοφύλακα, δίνοντας τα γάντια του βασικού στον Ελιάσι, ενώ ξεκινούν στο αρχικό σχήμα τόσο ο Νίκας όσο και οι Βρακάς, Μπαλντέ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι

16:51 | 20.09.2026
16:50 | 20.09.2026

Ολυμπιακός (Ιμανόλ): Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Κάρμο, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα - Φορτούνης, Τσικίνιο, Ζότα- Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο οι Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Σάλιακας, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον, Μουαντιλματζί.

16:50 | 20.09.2026

Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ, μετά και το νικητήριο γκολ κόντρα στη Γιαγκελόνια

16:50 | 20.09.2026

Ο Ιμανόλ φρεσκάρει τα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο τον Ρέτσο σε σχέση με το ματς κόντρα στη Γιαγκελόνια. Δεξί μπακ είναι ο Πέντερσεν, αριστερό ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο

16:50 | 20.09.2026

Ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε πολλές αλλαγές, δίνοντας φανέλα βασικού σε Τικνιζιάν, Πούερτα, Φορτούνη, Κάρμο μεταξύ άλλων

16:48 | 20.09.2026

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή έγινε η ενδεκάδα που επέλεξε για την αναμέτρηση στη Βοιωτία

16:48 | 20.09.2026

Οι Βοιωτοί έχουν κάνει πολύ άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν και ψάχνουν ένα αποτέλεσμα που θα τους ανεβάσει το ηθικό. Έχει μόλις έναν πόντο, τον οποίο πήρε πριν από μια εβδομάδα στο εκτός έδρας 0-0 με την Κηφισιά

16:48 | 20.09.2026

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της Γιαγκελόνια στο Europa League αλλά μετράει δυο σερί αγωνιστικές χωρίς “τρίποντο” στη Super League, έχοντας μάλιστα γνωρίσει την ήττα από τον ΟΦΗ στο Φάληρο

16:48 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεβαδειακός – Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική της Super League

16:47 | 20.09.2026
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