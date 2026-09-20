Λεβαδειακός – Ολυμπιακός live για την 5η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την 5η αγωνιστική, λίγες ημέρες μετά τη θετική πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ψάχνει το πρώτο του “τρίποντο” στο πρωτάθλημα, όπως και οι Βοιωτοί.