Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης live για την 7η αγωνιστική της La Liga

Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για το ντέρμπι της πόλης στην 7η αγωνιστική της La Liga.
La Liga7η αγωνιστική
2 - 0
2ο ημίχρονο
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18:38 | 20.09.2026
59'
Γκοολ για την Ατλέτικο με τον Ντέιβιντ
Ο Σιμεόνε έκανε την ασίστ στον Καναδό και αυτός με προβολή μέσα από τη μικρή περιοχή «καθάρισε» το τρίποντο στο ντέρμπι
18:31 | 20.09.2026
53'
Γκοολ για την Ατλέτικο με τον Γκριμάλντο από την άσπρη βούλα, 1-0 το σκορ
18:30 | 20.09.2026
52'
Κόκκινη στον Χούισεν μετά από παρέμβαση του VAR, με δέκα η Ρεάλ
18:28 | 20.09.2026
50'
Πέναλτι για την Ατλέτικο Μαδρίτης
Ο Σιμεόνε έκανε τρομερό κοντρόλ στην πλάτη του Χούισεν μετά από 40άρα μπαλιά και ο αμυντικός της Ρεάλ τον γκρέμισε μέσα στην περιοχή για να δοθεί η παράβαση
18:26 | 20.09.2026
47'
Απόκρουση του Κουρτουά σε σουτ του Μπαένα από το ύψος της μεγάλης περιοχής
18:22 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
17:55 | 20.09.2026
Ημίχρονο στο ματς, χωρίς γκολ και μεγάλη φάση
17:53 | 20.09.2026
40'
Κεραυνός του Γκιουλέρ από τα 40 μέτρα, απομάκρυνε με υπερένταση ο Όμπλακ
17:47 | 20.09.2026
32'
Απείλησε η Ατλέτικο
Ο Λι έκανε σέντρα σουτ με την μπάλα να έχει πορεία προς τα δίχτυα, όμως ο Κουρτουά απομάκρυνε τον κίνδυνο και το σουτ στην επαναφορά απομακρύνθηκε
17:24 | 20.09.2026
23'
Πρώτη φάση στο ματς με τον Βινίσιους
Το σουτ του Βραζιλιάνου μέσα από την περιοχή πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Όμπλακ
17:20 | 20.09.2026
9'
Έχει μεγάλη ένταση το ντέρμπι μέχρι στιγμής με δυνατά μαρκαρίσματα και κίτρινη κάρτα στον Σιμεόνε για διαμαρτυρία
17:20 | 20.09.2026
5'
Η Ρεάλ ελέγχει το ματς αλλά δεν έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία κόντρα στην παθητική Ατλέτικο
17:16 | 20.09.2026
17:15 | 20.09.2026
Σέντρα στο ματς
17:12 | 20.09.2026
Οι δύο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
17:02 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης
Κουρτουά, Ντάμφρις, Κουκουρέγια, Χάουσεν, Κονατέ, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Μπέλινγκχαμ, Βινίσιους, Εμπαπέ
16:54 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα της Ατλέτικο
Όμπλακ, Γιορέντε, Χάντσκο, Πουμπίλ, Ρομέρο, Γριμάλδο, Καρδόσο, Μπαένα, Σιμεόνε, Κανγκ Ιν Λι, Ντέιβιντ
16:44 | 20.09.2026
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι στη 2η θέση του ισπανικού πρωταθλήματος με 15 βαθμούς, ενώ η Ατλέτικο είναι 4η με 13 βαθμούς
16:44 | 20.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της La Liga
16:44 | 20.09.2026
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