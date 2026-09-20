Παναθηναϊκός: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Το 8ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” διεξήχθη το περασμένο διήμερο, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο μέσα στο “T-Center”, νικώντας κατά σειρά Μπουργκ και ΠΑΟΚ.

Μία μέρα μετά την ολοκλήρωση του “Παύλος Γιαννακόπουλος”, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους οπαδούς της ομάδας, μιλώντας για τη βαριά κληρονομιά του αείμνηστου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, αλλά και για την επικείμενη έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

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«Η χρονιά που το τουρνουά επέστρεψε εκεί που ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ μας. Πέρα από τους αγώνες και τα τελικά αποτελέσματα, αυτό το Σαββατοκύριακο θα αφορά πάντα την κληρονομιά. Τη δική ΤΟΥ κληρονομιά!

The year that the tournament returned where it belongs. In our HOME. Beyond the games and the final scores, this weekend will always be about legacy. HIS legacy! We carry forward the timeless values and ideals of Pavlos Giannakopoulos, staying true to his legacy… And we continue to dream following the vision of PAVLOS GIANNAKOPOULOS! #paobcaktor #8thPavlosGiannakopoulosTournament — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 20, 2026

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», έγραψαν αναλυτικά οι “πράσινοι” στην ανάρτησή τους.