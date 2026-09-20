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Αθλητικά

Παναθηναϊκός: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του Παύλου Γιαννακόπουλου»

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Το 8ο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” διεξήχθη το περασμένο διήμερο, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο μέσα στο “T-Center”, νικώντας κατά σειρά Μπουργκ και ΠΑΟΚ.

Μία μέρα μετά την ολοκλήρωση του “Παύλος Γιαννακόπουλος”, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα προς τους οπαδούς της ομάδας, μιλώντας για τη βαριά κληρονομιά του αείμνηστου διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, αλλά και για την επικείμενη έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

«Η χρονιά που το τουρνουά επέστρεψε εκεί που ανήκει. Στο ΣΠΙΤΙ μας. Πέρα από τους αγώνες και τα τελικά αποτελέσματα, αυτό το Σαββατοκύριακο θα αφορά πάντα την κληρονομιά. Τη δική ΤΟΥ κληρονομιά!

Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις διαχρονικές αξίες και τα ιδανικά του Παύλου Γιαννακόπουλου, μένοντας πιστοί στην κληρονομιά του…Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ακολουθώντας το όραμα του ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», έγραψαν αναλυτικά οι “πράσινοι” στην ανάρτησή τους.

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