Αθλητικά

Ο Γιάννης Αλαφούζος επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού στη Νίκαια για το ματς με την Καλαμάτα

100 οπαδοί των πρασίνων τόνωσαν το ηθικό των παικτών κατά τα αποχώρησή τους από το ξενοδοχείο
Ο Γιάννης Αλαφούζος
Ο Γιάννης Αλαφούζος σε ματς του Παναθηναϊκού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Καλαμάτα (20/09/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 5η αγωνιστική της Super League και ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο επικεφαλής της πράσινης αποστολής στη Νίκαια.

Ο Γιάννης Αλαφούζος θα βρεθεί στο πλευρό των παικτών του Παναθηναϊκού στη Νίκαια για το ματς με την Καλαμάτα για να τους δώσει ώθηση για να κάνουν το 5 στα 5 στη Super League πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Ψυχολογική τόνωση στους ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ πρόσφεραν και οι περίπου 100 πράσινοι οπαδοί που βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού υπενθύμισαν στους παίκτες το μεγάλο στόχο της κατάκτησης της Super League, μετά από 16 χρόνια.

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Αθλητικά
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