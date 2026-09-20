Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε 5-3 το τρελό ματς με τη Σάντερλαντ, διπλό για τη Λίβερπουλ κόντρα στην Μπόρνμουθ

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε μία σημαντική νίκη με 5-3 κόντρα στη Σάντερλαντ και συνέχισε το νικηφόρο σερί της στην Premier League. Νίκη και για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Μπόρνμουθ με 1-0 στην 5η αγωνιστική.

Σε ένα απίθανο ματς στο Έτιχαντ η Σίτι έκανε το 5/5 στην Premier League και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Άρσεναλ στην έδρα της Μπράιτον, με τον Μπάμπη Κωστούλα να σκοράρει. Ο Ιραόλα πέρασε από την έδρα της πρώην ομάδα του με τη Λίβερπουλ.

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Ισόπαλο χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το Λιντς – Κρίσταλ Πάλας, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν αήττητοι στην Premier League και πλέον έχουν φτάσει τους 9 βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 5-3

Ο Έντσο Φερνάντες άνοιξε το σκορ στο Έτιχαντ στο 9ο λεπτό, όμως η Σάντερλαντ είχε άμεση απάντηση στο 12′ με τον Μπρόμπεϊ. Ο Σερκί έδωσε ξανά προβάδισμα στην Μάντσεστερ Σίτι, μετά από ασίστ του Σεμένιο στο 29ο λεπτό στο Έτιχαντ.

Ο Μπρόμπεϊ είχε και πάλι απάντηση για τους φιλόξενούμενους και έκανε το 2-2 στο ματς στο 33′. Ο Σεμένιο ολοκλήρωσε την παράσταση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς μετά από ασίστ του Γκεχί έστειλε τη Σίτι με 3-2 στα αποδυτήρια.

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Ο Αφρικανός εξτρέμ στο 57′ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην Μάντσεστερ Σίτι, όμως ο απίθανος Μπρόμπεϊ έκανε χατ τρικ δύο λεπτά αργότερα για να κάνει το 4-3 στην τρελή αναμέτρηση. Ο Χάαλαντ δεν μπορούσε να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ. Στο 81′ «καθάρισε» τη νίκη της ομάδας του, μετά από ασίστ του Γκβάρντιολ.

Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 0-1

Ο Ιραόλα αντιμετώπισε για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του όντας προπονητής της Λίβερπουλ και κατάφερε να πάρει το τρίποντο χάρη στο Ίσακ.

Ο Σουηδός ήταν ο ήρωας της Λίβερπουλ κόντρα στην Μπόρνμουθ, καθώς στο 57′ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, που πλέον είναι στην 6η θέση της Premier League με 9 βαθμούς.

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Η Λιντς συνεχίζει αήττητη στην Premier League και αναμφίβολα αποτελεί μία από τις εκπλήξεις του αγγλικού πρωταθλήματος, με τον Φάρκε να φαίνεται ότι έχει κάνει καλή δουλειά στην προετοιμασία.

Η Κρίσταλ Πάλας είναι η μόνη ομάδα που βρήκε δίχτυα στο ματς, όμως το γκολ του Μίτσελ στο 52′ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο χωρίς σκορ.