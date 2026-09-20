Τον πάτησε «οδοστρωτήρας» αλλά αγωνίστηκε στο ματς – Απίστευτο ατύχημα σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ταϊλάνδη

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στην Ταϊλάνδη με πρωταγωνιστή τον πρώην διεθνή Άγγλο ποδοσφαιριστή Άντρος Τάουνσεντ, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά τυχερός όταν παρασύρθηκε από μηχάνημα συντήρησης του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο ημίχρονο της αναμέτρησης της PT Prachuap με την Pattani FC για την Thai League 1. Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός έκανε προθέρμανση όταν κινήθηκε εκτός του χώρου όπου γινόταν η άσκηση με πάσες, χωρίς να αντιληφθεί ότι προς το μέρος του κατευθυνόταν ένας μηχανοκίνητος οδοστρωτήρας του γηπέδου, για τη συντήρτιση του αγωνιστικού χώρου

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Σε video που έχει γίνει viral στα social media καταγράφεται η σοκαριστική στιγμή, με το μηχάνημα να ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο τον Τάουνσεντ. Ο οδοστρωτήρας συνέχισε πάνω από τα πόδια του Άγγλου ποδοσφαιριστή, φτάνοντας σχεδόν μέχρι το ύψος της μέσης του.

Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τον παίκτη αλλά δεν τα κατάφερε και αμέσως κατέβηκε από το μηχάνημα, για να το τραβήξει από τον Τάουσεν. Την ίδια στιγμή, οι συμπαίκτες του Άγγλου ποδοσφαιριστή παρακολουθούν έντρομοι τις εξελίξεις.

Η εικόνα δημιουργεί αρχικά φόβους για σοβαρό τραυματισμό. Ωστόσο, η εξέλιξη ήταν πολύ διαφορετική.

Ο Τάουνσεντ κατάφερε να σηκωθεί, να συνεχίσει την προθέρμανση και τελικά να παραμείνει στον πάγκο της Prachuap. Ο παίκτης όχι μόνο δεν υπέστη κάποιο τραυματισμός, αλλά πήρε και αγωνιστικό χρόνο στο ματς.