Αθλητικά

Βόλος – ΑΕΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Η Ένωση ψάχνει το πρώτο της «διπλό» στο φετινό πρωτάθλημα
Ο Κοϊτά
5η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Πολυχρόνης / VAR: Τζήλος
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Κοϊτά στο Βόλος - ΑΕΚ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League, την τελευταία πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Το πρώτη της “τρίποντο” μακριά από την Allwyn Arera στο φετινό πρωτάθλημα ψάχνει η Ένωση. Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στη φετινή Super League.

18:39 | 20.09.2026
41'

Ο Μάγερ πήρε μέτρα σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε κόρνερ

18:34 | 20.09.2026
39'

Ο Γιόβιτς κατέβασε ωραία την μπάλα στην περιοχή και την έστρωσε στον Μάγερ, ο οποίος σούταρε όμως στα σώματα και ο βοηθός έδωσε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

18:32 | 20.09.2026

Νωρίτερα η πρώτη ευκαιρία του Μάνταλου

 

 

18:29 | 20.09.2026
32'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ωραίο γύρισμα του Κοϊτά από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μάνταλο, ο οποίος έκανε φοβερή ντρίμπλα, αλλά το σουτ του με το αριστερό έστειλε την μπάλα άουτ

18:27 | 20.09.2026
29'

Κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ του Βόλου για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γκατσίνοβιτς

18:25 | 20.09.2026
27'
Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Από κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Λοντίγκιν

18:24 | 20.09.2026
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά και μετά το καλό ξεκίνημα

18:16 | 20.09.2026

Το άστοχο σουτ του Κοϊτά νωρίτερα

 

18:15 | 20.09.2026
Η φάση με το δοκάρι του Βόλου!
18:13 | 20.09.2026
16'

Κίτρινη κάρτα και στον Βιτάλις που έκοψε μία αντεπίθεση

18:12 | 20.09.2026
14'

Ωραίο γύρισμα του Πήλιο από αριστερά, με τον Κοϊτά να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

18:07 | 20.09.2026
12'

Αναγκαστική αλλαγή για το Βόλο, με τον Τζόκα να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Λάμπρου να περνάει στη θέση του

18:06 | 20.09.2026
6'

Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για ένα τράβηγμα αντιπάλου

18:04 | 20.09.2026
3'

Τρομερή ευκαιρία για το Βόλο, με τον Κόμπα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και τον Φουρτάδο να μην μπορεί στην εξέλιξη της φάσης να νικήσει τον Μπρινιόλι

18:00 | 20.09.2026
Δοκάρι για το Βόλο!
17:58 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:55 | 20.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

17:53 | 20.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Τζήλο στο VAR

17:52 | 20.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Βόλος: Παπαθανασίου, Κρεσπί, Ρεφατλάρι, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου, Νέγιου, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Λάμπρου, Ελ-Σαουμπί.
ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι. 

17:51 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάγερ, Μάνταλο, Γιόβιτς

17:50 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου


Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα, Μπούρνιτς, Μύγας, Γκονζάλες, Τζόκα, Φουρτάδο.

17:50 | 20.09.2026

Ο Βόλος από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν και ακόμη αγνοεί τη νίκη στη Super League, αλλά πήρε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο

17:47 | 20.09.2026

Η Ένωση πήρε πάντως ψυχολογία από τη μεγάλη νίκη με 8-1 επί του Πανσερραϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας

 

ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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17:45 | 20.09.2026

Μετά την γκέλα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών πριν τη διακοπήτων πρωταθλημάτων

17:41 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Super League

17:38 | 20.09.2026
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