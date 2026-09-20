Βόλος – ΑΕΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League, την τελευταία πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Το πρώτη της “τρίποντο” μακριά από την Allwyn Arera στο φετινό πρωτάθλημα ψάχνει η Ένωση. Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στη φετινή Super League.