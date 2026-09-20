Βόλος – ΑΕΚ live για την 5η αγωνιστική της Super League

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο για την 5η αγωνιστική της Super League, την τελευταία πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Το πρώτη της “τρίποντο” μακριά από την Allwyn Arera στο φετινό πρωτάθλημα ψάχνει η Ένωση. Η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στη φετινή Super League.
Ο Μάγερ πήρε μέτρα σε αντεπίθεση της ΑΕΚ, αλλά το σουτ του κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Γιόβιτς κατέβασε ωραία την μπάλα στην περιοχή και την έστρωσε στον Μάγερ, ο οποίος σούταρε όμως στα σώματα και ο βοηθός έδωσε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Νωρίτερα η πρώτη ευκαιρία του Μάνταλου
Ωραίο γύρισμα του Κοϊτά από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Μάνταλο, ο οποίος έκανε φοβερή ντρίμπλα, αλλά το σουτ του με το αριστερό έστειλε την μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ του Βόλου για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γκατσίνοβιτς
Από κάθετη πάσα του Γκατσίνοβιτς, ο Μάνταλος βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια δεξιά στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Λοντίγκιν
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά και μετά το καλό ξεκίνημα
Το άστοχο σουτ του Κοϊτά νωρίτερα
Κίτρινη κάρτα και στον Βιτάλις που έκοψε μία αντεπίθεση
Ωραίο γύρισμα του Πήλιο από αριστερά, με τον Κοϊτά να κάνει με τη μία το πλασέ, αλλά να στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Αναγκαστική αλλαγή για το Βόλο, με τον Τζόκα να μην μπορεί να συνεχίσει και τον Λάμπρου να περνάει στη θέση του
Κίτρινη κάρτα στον Μάνταλο για ένα τράβηγμα αντιπάλου
Τρομερή ευκαιρία για το Βόλο, με τον Κόμπα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και τον Φουρτάδο να μην μπορεί στην εξέλιξη της φάσης να νικήσει τον Μπρινιόλι
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Πολυχρόνης, με τον Τζήλο στο VAR
Βόλος: Παπαθανασίου, Κρεσπί, Ρεφατλάρι, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου, Νέγιου, Γκαραβέλας, Γρόσδης, Λάμπρου, Ελ-Σαουμπί.
ΑΕΚ: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Χριστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Ζούμπκοφ, Ζίνι.
Μπρινιόλι, Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Γκατσίνοβιτς, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Μάγερ, Μάνταλο, Γιόβιτς
Λοντίγκιν, Κάργας, Αριάγκουα, Κάτσικας, Μεντίλ, Κόμπα, Μπούρνιτς, Μύγας, Γκονζάλες, Τζόκα, Φουρτάδο.
Ο Βόλος από την άλλη πλευρά, δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στη σεζόν και ακόμη αγνοεί τη νίκη στη Super League, αλλά πήρε ισοπαλία με 1-1 από τον Ολυμπιακό στο ίδιο γήπεδο
Μετά την γκέλα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια για νέα απώλεια βαθμών πριν τη διακοπήτων πρωταθλημάτων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Βόλος - ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της Super League