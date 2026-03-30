Γιαννακόπουλος: 32 αγωνιστικές και 2 εκατομμύρια ευρώ στον Ναν, 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε το επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μετά το τέλος του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και προέβλεψε… με χιούμορ τις ποινές που θα επιβληθούν στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το επεισόδιο που είχαν στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι.

Όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του

“Πρωταπριλιάτικο

32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι

3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ”.