Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, εμπιστοσύνη σε όλους»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την αναπάντεχη ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε εκτός έδρας από την Μπάγερν Μονάχου με 85-78 και έμεινε κι άλλο πίσω στη μάχη της τετράδας στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω του Instagram για την εκτός προγράμματος ήττα του τριφυλλιού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω του Instagram για την ήττα-σοκ που υπέστη το Τριφύλλι από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπάγερν ήταν μια κακή ήττα, εκφράζοντας ωστόσο την εμπιστοσύνη του στην ομάδα.

«Κακή ήττα. Καμία ανησυχία. Εμπιστοσύνη σε όλους. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Time to shift mode», ανέφερε στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού.