Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78: Τον «εκτέλεσε» στο Μόναχο, «δήμιος» των «πρασίνων» ο Όμπστ

Το ματς αυτό είχε ένα μεγάλο “πρέπει” για την ομάδα του Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να σταθεί στο… ύψος των περιστάσεων -χωρίς να έχει τον Ναν στη σύνθεσή του- δεν “καθάρισε” το ματς στην έδρα της Μπάγερν, όταν είχε τον έλεγχό του και ηττήθηκε με 87-75. Όμπστ και Τζέσεπ έκαναν τη “ζημιά” στο “τριφύλλι”. Γκραντ, Όσμαν και Χολμς “πάλεψαν” μόνοι τους, από την ελληνική ομάδα. Εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας οι γηπεδούχοι.

Μπροστά σε περίπου 3.000 οπαδούς του που έκαναν το “SAP Garden” να θυμίζει “Athrns telecon Center” και κόντρα σε μια από τις αδύναμες ομάδες της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός δεν “καθάρισε” το ματς, είδε την Μπάγερν να έχει 60.5% ευστοχία στο δίποντο και 45,8% στο τρίποντο και επέστρεψε στα αρνητικά αποτελέσματα στη Euroleague, με το ρεκόρ του να πέφτει στο 13-9.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Αντρέας Ομπστ, που είχε 15 πόντους με 3/3 σουτ τριών πόντων και “μεγάλα” σουτ στο φινάλε, που τέλειωσαν οριστικά το ματς. 16 πόντους για τον εκπληκτικό Τζαστίνιαν Τζέσαπ (4/4 τρίποντα), ενώ 12 πόντους και 5 ριμπάουντ είχε κόντρα στην πρώην ομάδα του ο Γουένιεν Γκέιμπριελ.

Aπό τον Παναθηναϊκό, που δεν είχε στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Ντίνο Μήτογλου, πρώτος σκόρερ με 20 πόντους ήταν ο Τζέντι Όσμαν, ενώ 17 είχε ο Τζέριαν Γκραντ και 11 ο Ρισόν Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά με ένα σερί 0-4 που είχε την υπογραφή του Γκραντ (καλάθι και ασίστ). Η Μπάγερν αντέδρασε, έβαλε 9 αναπάντητους πόντους στα πρώτα 2:30” στο ματς και εκνεύρισε τον Εργκίν Αταμάν (9-4), που πήρε τάιμ άουτ. Οι “πράσινοι” επέστρεψαν πηγαίνοντας καλύτερα στην άμυνα (ο Όσμαν ξεχώρισε σε αυτό) και παίρνοντας το προβάδισμα (11-16) με τους Χολμς και Γκραντ να ηγούνται στην επίθεση. Οι Βαυαροί όμως είχαν σε καλή βραδιά τον Όμπστ, ο οποίος δεν επέτρεψε την “ψαλίδα” να ανοίξει. Το “τριφύλλι” προβλημάτισε και πάλι στην άμυνα, και έκανε λάθος επιλογές στην επίθεση, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι και όχι μόνο έριξαν τη διαφορά, αλλά έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι 25-24 με το τρίποντο του Τζέσεπ.

Στο πρώτο του σουτ στο ματς (τρίποντο), ο Σαμοντούροφ έδωσε και πάλι το προβάδισμα στο “τριφύλλι”, βάζοντας και τους πρώτους πόντους του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Έλληνας διεθνής πέτυχε δυο σερί τρίποντα, την ώρα που οι συμπαίκτες του έβγαζαν νευρικότητα στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε από το τρίποντο, με τον Όσμάν να επιστρέφει πιο συγκεντρωμένος στο ματς, να βάζει δυο και να ανεβάζει τη διαφορά στο +9 (29-38). Πέρα από τον Χολμς, όμως, δεν είχε άλλη στήριξη (Σλούκας και Ερνανγκόμεθ είχαν ελάχιστη συνεισφορά, με τον Αταμάν να κάνει μικρό ροτέισον). Η Μπάγερν βελτιώθηκε στην άμυνα, βρήκε την ευστοχία της με Λούτσιτς και Μάικ και μείωσε και πάλι τη διαφορά (40-43 σκορ ημιχρόνου).

Ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να… ανασάνει με ηρεμία ούτε στην τρίτη περίοδο, με τον Σορτς να βοηθάει ελάχιστα στην δημιουργία. Όσμαν και Γκραντ ήταν οι παίκτες που “πατούσαν το γκάζι” για την ομάδα του Αταμάν, που είχε πρόβλημα στην περιφερειακή της άμυνα, με το Τζέσαπ να τον “πληγώνει”. Το ματς πήγε… μία σου και μία μου, με το “τριφύλλι” να έχει το προβάδισμα (49-52). Σλούκα και Ερνανγκόμεθ “εμφανίστηκαν” ξαφνικά (έβαλαν συνολικά τρία τρίποντα), το “τριφύλλι” προσπάθησε να παγιώσει μια διαφορά ασφαλείας. Οι σερί πόντου του Ντιμιτρίεβιτς, όμως, δεν του επέτρεψαν να τη μεγαλώσει (58-64 σκορ τρίτης περιόδου).

Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με την Μπλαγερν να έχει το προβάδισμα (79-74) και τον Αταμάν να παίρνει τάιμ άουτ. Με την επιστροφή στη δράση, ο Γκραντ μείωσε σε 79-76, ο Ερνανγκόμεθ έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και στη συνέχεια ήρθε ο Όμπστ να βάλει ένα “μεγάλο” τρίποντο για να ανεβάσει τη διαφορά στο +6 (82-76). Ο Σορτς μείωσε σε 82-78 με κοντινό σουτ αλλά και πάλι ο Όμστ έκοψε τις ελπίδες της ομάδας του Αταμάν, που τελικά ηττήθηκε με 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Μπάγερν Μονάχου (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ντα Σίλβα 2, Ρατάν-Μέις 7 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκιφάι, Τζέσαπ 16 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λούτσιτς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4, Μάικ 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 12 (6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 4

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20 (4/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σαμοντούροβ 6 (2), Γκραντ 17 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπάγερν Μονάχου: 23/38 δίποντα, 11/24 τρίποντα, 6/7 βολές, 32 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 10 επιθετικά), 21 ασίστ, 7 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 11 λάθη, 19 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 21/35 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 9/11 βολές, 26 ριμπάουντ (18 αμυντικά – 8 επιθετικά), 14 ασίστ, 6 κλεψίματα, 9 λάθη, 16 φάουλ