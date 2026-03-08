Αθλητικά

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Ηρακλή: «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη κάνεις τίποτα»

Με αρχαίο ρητό αντέδρασε ο ιδιοκτήτης των πρασίνων
Ο Γιαννακόπουλος
Ο Γιαννακόπουλος στο Telekom Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχασε για τέταρτη φορά στη φετινή GBL, αυτή τη φορά στην έδρα του Ηράκλη με 76-74 και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο instagram.

Υποσημείωση στον εαυτό μου: «Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν» που σημαίνει «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την σοκαριστική ήττα του Παναθηναϊκού στο Ιβανώφειο.

Μετά το ρητό του Πυθαγόρα πρόσθεσε: «Όταν μου τα έλεγες πετούσα χαρταετό», χωρίς να είναι γνωστό σε ποιον αναφέρεται.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Οι πράσινοι γνώρισαν και δεύτερη ήττα στη Θεσσαλονίκη τη φετινή χρονιά, μετά από αυτή κόντρα στον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο.

