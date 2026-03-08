Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Ηρακλή: «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη κάνεις τίποτα»

Ο Παναθηναϊκός έχασε για τέταρτη φορά στη φετινή GBL, αυτή τη φορά στην έδρα του Ηράκλη με 76-74 και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο instagram.

Υποσημείωση στον εαυτό μου: «Εν οργή μήτε μήτε τι λεγειν μήτε πράσσειν» που σημαίνει «Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την σοκαριστική ήττα του Παναθηναϊκού στο Ιβανώφειο.

Μετά το ρητό του Πυθαγόρα πρόσθεσε: «Όταν μου τα έλεγες πετούσα χαρταετό», χωρίς να είναι γνωστό σε ποιον αναφέρεται.

Οι πράσινοι γνώρισαν και δεύτερη ήττα στη Θεσσαλονίκη τη φετινή χρονιά, μετά από αυτή κόντρα στον Άρη Betsson στο Αλεξάνδρειο.