Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν: Η μονομαχία των δύο MVP

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει τον Αλπερέν Σενγκούν στον ημιτελικό της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, κόντρα σε αυτήν της Τουρκίας με στόχο το εισιτήριο στον τελικό του Eurobasket.

Οι δύο παίκτες έχουν τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω τους στο Eurobasket. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο απόλυτος ηγέτης της Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν κάνει τα πάντα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σύγκριση με τον Σενγκούν επικρατεί κατά κράτος στη μάχη των πόντων, καθώς με 29.8 κατά μέσο όρο στη διοργάνωση, αφήνει αρκετά πίσω τον Τούρκο, που έχει 21.6 πόντους.

Αντίθετα, ο Σενγκούν προηγείται σε ασίστ και ριμπάουντ. Ο Τούρκος ψηλός έχει 7.1 τελικές πάσες κατά μέσο όρο και 10.9 ριμπάουντ. Ενώ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει 3.6 ασίστ και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Σε όλες τις άλλες στατιστικές κατηγορίες οι δύο αθλητές κονταροχτυπιούνται με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Σε αυτή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει «κεφάλι» στη μεταξύ τους μονομαχία είναι η ευστοχία στα σουτ σουτ δύο πόντων, με ποσοστό 72.5%. Ο Σενγκούν στην ίδια κατηγορία έχει 64.1% ποσοστό ευστοχίας.