Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς και ουσιαστικά δεν αγωνίστηκε στο All Star Game του NBA, αλλά τα νέα για την υγεία του είναι θετικά.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Αντετοκούνμπο εξετάστηκε από ειδικό γιατρό στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν έχει κάτι σοβαρό στον καρπό του, με αποτέλεσμα να αναμένεται σύντομα η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι μπορεί να χάσει κάποια ματς μετά τη διακοπή του NBA, αλλά μόλις ξεπρηστεί το χέρι του, θα είναι 100% έτοιμος να βοηθήσει τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι δίνουν μεγάλη “μάχη” με τους Μπόστον Σέλτικς για την πρώτη θέση στην κατάταξη της Ανατολής.

Milwaukee Bucks’ Giannis Antetokounmpo avoided serious damage in his right wrist after further testing today, sources tell @TheAthletic @Stadium. Antetokounmpo could miss some games, but an overall sigh of relief for the Bucks and their All-NBA star.