Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αυτές είναι οι 4 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του

Νέα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μπακς / Reuters / Vincent Carchietta-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται εκτός με τραυματισμό στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά τα σενάρια για την ανταλλαγή του συνεχίζονται και γνωστός ρεπόρτερ του NBA αποκάλυψε τις 4 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Σε περίπτωση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζητήσει να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς είναι δεδομένο ότι σχεδόν όλο το NBA θα προσπαθήσει να τον αποκτήσει, αλλά οι Νιου Γιορκ Νικς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχουν ήδη δείξει ζωηρό ενδιαφέρον για την ανταλλαγή, σύμφωνα με τον Κρις Χέινς.

Ο insider του NBA εμφανίζεται να έχει μιλήσει προσωπικά με τον “Greek Freak” για το μέλλον του και τόνισε ότι ο Έλληνας φόργουορντ θα προτιμήσει μία ομάδα σε Πολιτεία με… ήλιο, αλλά και στην οποία θα μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Ιανουάριο του 2026.

