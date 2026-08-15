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«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Ναΐρ Τικνιζιάν» γράφουν στη Σερβία

«Κλεισμένος» από τον Ολυμπιακό εμφανίζεται ο 27χρονος Αρμένιος μπακ
Ο Ναΐρ Τικνίζιαν σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα
Ο Ναΐρ Τικνίζιαν σε αγώνα του Ερυθρού Αστέρα / Reuters
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Μετά την απόφαση για την παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός “τρέχει” για τη μετεγγραφική του ενίσχυση και στη Σερβία υποστηρίζουν ότι έχει φθάσει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, για την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν.

Ο Ολυμπιακός αναζητούσε αριστερό μπακ μετά την πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και κατέληξε στον Ναΐρ Τικνίζιαν του Ερυθρού Αστέρα, για τον οποίο προσέφερε 5 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα σερβικά ρεπορτάζ.

Οι δύο ομάδες έφθασαν έτσι σε συμφωνία, αφού ο Αρμένιος ποδοσφαιριστής απέρριψε και μία πλουσιοπάροχη πρόταση από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, προτιμώντας να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών.

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