«Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Ερυθρό Αστέρα για τον Ναΐρ Τικνιζιάν» γράφουν στη Σερβία

Μετά την απόφαση για την παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός “τρέχει” για τη μετεγγραφική του ενίσχυση και στη Σερβία υποστηρίζουν ότι έχει φθάσει σε συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, για την απόκτηση του Ναΐρ Τικνιζιάν.

Ο Ολυμπιακός αναζητούσε αριστερό μπακ μετά την πώληση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και κατέληξε στον Ναΐρ Τικνίζιαν του Ερυθρού Αστέρα, για τον οποίο προσέφερε 5 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα σερβικά ρεπορτάζ.

Οι δύο ομάδες έφθασαν έτσι σε συμφωνία, αφού ο Αρμένιος ποδοσφαιριστής απέρριψε και μία πλουσιοπάροχη πρόταση από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, προτιμώντας να φορέσει τη φανέλα των Πειραιωτών.