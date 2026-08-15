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Αθλητικά

Ο Απόστολος Χρήστου έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα προκριματικά των 50 μέτρων ύπτιο

Έτοιμος για μετάλλιο έδειξε ο Έλληνας πρωταθλητής
Ο Απόστολος Χρήστου σε αγώνα του
Ο Απόστολος Χρήστου σε αγώνα του / ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο Απόστολος Χρήστου έκανε τρομερή κούρσα στα προκριματικά των 50 μέτρων ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού και με χρόνο 52.73, πέρασε ως πρώτος στα ημιτελικά.

Μετά την 4η θέση στα 100 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου έδειξε αποφασισμένος για ένα μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης και πλέον είναι φαβορί για μία θέση στο βάθρο.

Ο πρώην πρωταθλητής Ευρώπης έκανε τον καλύτερο χρόνο ανάμεσα σε 66 αθλητές στα προκριματικά, με δεύτερο τον Γάλλο Τόμας, με 52.94. Από την άλλη πλευρά, ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν έκτος στην 6η προκριματική σειρά με χρόνο 54.17, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά.

Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για απόψε το βράδυ στις 21:18 σε ώρα Ελλάδας.

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