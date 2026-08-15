Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκες: Ο γάμος με τους 4 μάρτυρες και το προγαμιαίο συμφωνητικό

Μετά από πολλά χρόνια σχέσης και δύο παιδιά μαζί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν πριν λίγες ημέρες στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο, με νέες λεπτομέρειες να βγαίνουν στο “φως”.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες φέρονται να παντρεύτηκαν σε μια άκρως ιδιωτική τελετή, στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάις της Πορτογαλίας, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι επέλεξε καθεστώς χωριστής περιουσίας και υπέγραψε προγαμιαίο συμφωνητικό μία ημέρα πριν από τον γάμο, όπως φαίνεται και από το πιστοποιητικό γάμου, στο οποίο καταγράφεται το περιουσιακό καθεστώς που επέλεξε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ και η νέα του σύζυγος.

Revealed: Cristiano Ronaldo signed pre-nup agreement with new wife Georgina Rodriguez, as marriage certificate and full details of their wedding at £30m mansion emerge https://t.co/vLU65pm02n — Daily Mail Sport (@MailSport) August 14, 2026

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες να βρίσκονται στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους.

Τι προβλέπει το προγαμιαίο συμφωνητικό για την Τζορτζίνα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι το προγαμιαίο συμφωνητικό του ζευγαριού προβλέπει ότι σε περίπτωση χωρισμού, η Τζορτζίνα Ροντρίγκες θα μπορούσε να λαμβάνει περίπου 100.000 ευρώ το μήνα.

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα διατηρήσει όμως όλη του την περιουσία, αφού η ύπαρξη του προγαμιαίου συμφωνητικού και η επιλογή χωριστής περιουσίας σημαίνει ότι ότι έχει αγοράσει και θα αγοράσει από εδώ και πέρα ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, θα παραμείνει στην κατοχή του και μετά από έναν ενδεχόμενο χωρισμό του ζευγαριού.

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, η οποία μπορεί να μην έχει την περιουσία του διάσημου συζύγου της, αλλά έχει πλέον τη δική της συμφωνία με το Netflix, αλλά και εκατομμύρια ακολούθους στα social media.