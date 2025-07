Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δακρύζω με αυτό το video, το έψαχνα εδώ και τρία χρόνια»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε περίοδο διακοπών στην Ελλάδα και περνάει αρκετό χρόνο στα social media, όπου και… ανακάλυψε ένα video που αναζητούσε τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για ένα video που συνδυάζει τα λόγια του ίδιου του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τους Μιλγουόκι Μπακς, στην ανανέωση του συμβολαίου με την ομάδα, με στιγμές των συμπαικτών του, με τους οποίους κατέκτησε το πρωτάθλημα στο NBA.

Ο “Greek Freak” δεν έκρυψε έτσι τον ενθουσιασμό του, όταν το πέτυχε στο twitter και αφού έκανε retweet, έγραψε: “Έψαχνα για αυτό το video εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι τύποι μου για πάντα”.

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. https://t.co/lOOTkt3tJ4