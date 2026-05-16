Ξέφρενο γλέντι στη φιέστα της Μπάγερν Μονάχου για την κατάκτηση της 35ης Bundesliga στην ιστορία της

Η Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε με πεντάρα την κατάκτησης ακόμα μία Bundesliga και ακολούθησε μεγάλο γλέντι από τους παίκτες και τους φιλάθλους της ομάδας στην φιέστα τίτλου.

Οι παίκτες της Μπάγερν Μονάχου μετά τη νίκη με 5-1 επί της Κολωνίας πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση της Bundesliga και δεν σταματούσαν να μπουγελώνουν ο ένας τον άλλον.

Ο MVP της σεζόν Μάικλ Ολίσε έπεσε θύμα τον συμπαικτών του όταν έδινε δηλώσεις και ένα τεράστιο ποτήρι με μπύρα τον έλουσε για να γιορτάσει την απίθανη χρονιά που έκανε με τη φανέλα της Μπάγερν.

Michael Olise gets drowned in beer. pic.twitter.com/EwMVZ3CORl — EuroFoot (@eurofootcom) May 16, 2026

Από τα πανηγύρια δεν έλειψε και ο Χάρι Κέιν, όπου έλουσε τους πάντες μετά την δεύτερη σερί κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος.