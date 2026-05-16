Διακόπηκε το Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπνέι Ερτζελίγια: Έμεινε με έναν παίκτη η ομάδα του Ιτούδη

Απίστευτο περιστατικό στο πρωτάθλημα του Ισραήλ, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να ξεκινάει το ματς με πέντε παίκτες λόγω απεργίας των γηγενών και να μένει με έναν μέχρι να διακοπεί το παιχνίδι στο 70-59 υπέρ της Μπνέι Ερτζελίγια.

Η απεργία των ισραηλινών μπασκετμπολιστών προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα στην Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι πέντε «ήρωες» που κλήθηκαν να παίξουν όλο το ματς μειωνόντουσαν όσο περνούσε η ώρα.

Οι Μίτσιτς και Ράντολφ αποβλήθηκαν πρώτοι με πέντε φάουλ και ακολούθησαν οι Γουέινραϊτ και Οντιάσι, που επίσης συμπλήρωσαν φάουλ πριν το ημίχρονο με αποτέλεσμα να μένει μόνο ο Μότλεϊ με το σκορ στο 70-59 και τους διαιτητές να διακόπτουν οριστικά την αναμέτρηση, σε μία όχι άξια διαφήμισης για το πρωτάθλημα του Ισραήλ στιγμή.