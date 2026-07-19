Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα σαν να μην ταίριαζα, έχω ακούσει τα χειρότερα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και το «Anestea The Podcast», για όλους και για όλα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, λίγο καιρό μετά την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, αποφάσισε να μιλήσει για την προσωπική ζωή του, τα σχόλια που τον ενόχλησαν και την σύζυγό του, που βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Στο teaser της συνέντευξης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακούγεται να λέει: «Πραγματικά σκεφτόμουν ότι θα ήμουν στο Μιλγουόκι για όλη μου την καριέρα». Αμέσως μετά ο σταρ του NBA αναφέρθηκε στη γυναίκα της ζωής του και τα σχόλια που άκουγε από ορισμένους, όταν έγινε γνωστό ότι θα την παντρευτεί.

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«Έχω ακούσει τα χειρότερα, “γιατί ο Γιάννης είναι εδώ με τη γυναίκα του, θα μπορούσε να είναι με ένα μοντέλο. Όχι ένα, δέκα”», αποκαλύπτει. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι και η αναφορά του στα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα. «Είπα “μπαμπά, εγώ γιατί δεν έχω ταυτότητα και διαβατήριο”. Είμαι ένας μαύρος Έλληνας, ένιωθα σαν να μην ταίριαζα», εξομολογήθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πριν γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.

«Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο», ανέφερε σε άλλο σημείο. «Είχα στρες, μου έβγαινε ένα άγχος», είπε για τα χρόνια που προσπαθούσε να δώσει σάρκα και οστά στο μεγάλο του όνειρο: να γίνει επαγγελματίας μπασκετμπολίστας και να κάνει καριέρα. Όχι μόνο τα κατάφερε, αλλά πέτυχε πράγματα που ίσως ούτε ο ίδιος είχε φανταστεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anestis Evangelopoulos (@anestisevangelopoulos)

Τη συνέντευξη που θα μεταδοθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο YouTube, ανακοίνωσε ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. «Είναι μεγάλη μου τιμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με διάλεξε για να δώσει την πρώτη του συνέντευξη στην πιο κομβική στιγμή της καριέρας του και της ζωής του», έγραψε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.