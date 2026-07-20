Αθλητικά

Η γροθιά του Μολίνα στον Ρόδρι άναψε τη «φωτιά» για τη σύρραξη στο φινάλε του Ισπανία – Αργεντινή

Μια κίνηση που λίγοι πρόσεξαν και που ακολούθησε “χαμούλης”
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Hannah Mckay
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Το φινάλε του τελικού του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής “σημαδεύτηκε” από ένα επεισοδιακό περιστατικό, που έχει συζητηθεί και προκαλέσει αντιδράσεις στα social media

Δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ -που βρήκε νικήτρια και πρωταθλήτρια κόσμου την Ισπανία– οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής έδειξαν να μη μπορούν να διαχειρισρούν την απώλεια του τίτλου, κάτι που φάνηκε και από τις πράξεις τους.

Ο Λεάντρο Παρέδες ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με Ισπανούς ποδοσφαιριστές, αρπάζοντας αρχικά από τον λαιμό τον Ερικ Γκαρθία. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Αργεντινός χαφ έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον Γκάβι, προκαλώντας νέο κύκλο έντασης ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Το συγκεκριμένο βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τον Λεάνδρο Μαρτίνες να ισχυρίζεται πως όλα ξεκίνησαν, μετά από ένα σχόλιο της ισπανικής πλευράς, για τον Λιονέλ Μέσι.

Σύμφωνα όμως με ένα άλλο video στα social media, υπήρξε άλλο ένα περιστατικό, το οποίο ξέφυγε από τις τηλεοπτικές κάμερες. Μόλις ο διαιτητής Βίνσιτς σφύριξε τη λήξη του τελικού, οι παίκτες της Ισπανίας που βρίσκονταν στον πάγκο, μπήκαν τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τους συμπαίκτες του.

Τη στιγμή που έτρεχε στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός της Ισπανίας, Ρόδρι, δέχθηκε χτύπημα από τον Μολίνα στο στήθος την ώρα που κατευθυνόταν προς τους συμπαίκτες του.

Δεν είναι λίγοι -πλέον- οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που ρίχνουν… βολές στους Αργεντινούς για τη συμπεριφορά και το ήθος τους!

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