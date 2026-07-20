Ο Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ισπανίας και εμφάνισε το ιστορικό δαχτυλίδι πρωταθλητή του Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων

Λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικού του Μουντιάλ και την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της “ρόχα”, έχοντας μαζί του… δώρα για τους πρωταθλητές κόσμου.

Η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 “εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος” στα πρότυπα του NBA, για τους νικητές του Μουντιάλ του 2026. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ισπανίας και φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της ομάδας, Ρόδρι.

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Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν… προσωρινά καθώς κάθε ένα από αυτά θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 148.000 δολάρια (110.000 λίρες).

Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας.

Spain receive first ever FIFA World Cup winners ring.



Following a tradition made famous by the NFL and NBA, every player and member of the winning coaching staff received a personalised champions ring. pic.twitter.com/Hzd7HsWNa3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Gianni Infantino showed off the championship rings the World Cup winners will receive #FIFAWORLDCUP2026 pic.twitter.com/9Hmvsxtyn2 — World Cup 2026 (@springers24) July 19, 2026

WHAT A MOMENT!



FIFA President Gianni Infantino walks straight into the Spanish dressing room amid the wild celebrations and personally hands the players their official World Cup winners’ rings!



Pure class and championship vibes all around! pic.twitter.com/D9xOoH5zLd — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 20, 2026

Αρκετοί από τους “αστέρες” της Ισπανίας πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε ρέπλικες του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.