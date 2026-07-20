Αθλητικά

Ο Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ισπανίας και εμφάνισε το ιστορικό δαχτυλίδι πρωταθλητή του Μουντιάλ, αξίας 148.000 δολαρίων

Παράλληλα, έδωσε σε κάθε παίκτη και μια ρέπλικα του τροπαίου του παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ Kyodo via AP Images
ΦΩΤΟ Kyodo via AP Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Λίγο μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικού του Μουντιάλ και την απονομή του βαρύτιμου τροπαίου, ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της “ρόχα”, έχοντας μαζί του… δώρα για τους πρωταθλητές κόσμου.

Η FIFA είχε αποκαλύψει ότι είχε κατασκευάσει 30 “εξατομικευμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος” στα πρότυπα του NBA, για τους νικητές του Μουντιάλ του 2026. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποδυτήρια της Ισπανίας και φωτογραφήθηκε να παραδίδει ένα από τα δαχτυλίδια στον αρχηγό της ομάδας, Ρόδρι.

Τα δαχτυλίδια που πήραν οι παίκτες της Ισπανίας μετά τον τελικό ήταν… προσωρινά καθώς κάθε ένα από αυτά θα εξατομικευτεί στη συνέχεια, πριν απονεμηθεί επίσημα σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Συνολικά έχουν κατασκευαστεί 2.026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων τα 1.996 προορίζονται να διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς, αν και σύμφωνα με πληροφορίες η τιμή πώλησής τους θα είναι 148.000 δολάρια (110.000 λίρες).

Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει ατομικό αριθμό, θα είναι κατασκευασμένο κατά παραγγελία και θα παραδίδεται με το δικό του πιστοποιητικό γνησιότητας.

Αρκετοί από τους “αστέρες” της Ισπανίας πόζαραν επίσης με τον Ινφαντίνο, ο οποίος τους παρέδωσε ρέπλικες του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
64
60
56
48
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo