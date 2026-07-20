Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League

Το “εμπόδιο” της ολλανδικής Ναϊμέγκεν θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, προκειμένου να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο “Γ. Καραϊσκάκης” και το δεύτερο στις 11 ή 12 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία. Σε περίπτωση που περάσει τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο, στα play offs, προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

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Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε σε αυτό τον γύρο, είτε στα playoffs, θα βρεθεί αυτόματα στη League Phase του Europa League.

Μία ημέρα πριν από το πρώτο του παιχνίδι για τα 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα ξέρει την υποψήφια αντίπαλό του στα playoffs σε περίπτωση πρόκρισης. Η κλήρωση για τα playoffs του Champions League και τα αντίστοιχα του Europa League, θα γίνει στις 3 Αυγούστου.

Τα τέσσερα ζευγάρια στο Championship Path

Τουν – Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ – Ζάλγκιρις

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Μιάλμπι – Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας – Κραϊόβα VS Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους – Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ – Κουπς Κουόπιο

Αραράτ – Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια – Τσέλιε

Βίκινγκουρ – Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε – Ερυθρός Αστέρας

Τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path:

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ – Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας – Λιόν