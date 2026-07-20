Αθλητικά

O Ελ Κααμπί ενσωματώνεται πιο νωρίς στην προετοιμασία του Ολυμπιακού

Ο Μαροκινός επιθετικός θα βρεθεί άμεσα στην Ολλανδία
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται επί ολλανδικού εδάφους, ενόψει τον αγώνων του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League αλλά και της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Μεχντί Ταρέμι να επιστρέφει από τις διακοπές του και να ενσωματώνεται με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού, ωστόσο δεν είναι ο μόνος που επιστρέφει. Στην Ολλανδία θα βρεθεί πιο γρήγορα από το αναμενόμενο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο 32χρονος φορ έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ με το Μαρόκο αλλά αποκλείστηκε από τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Ωστόσο, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποφάσισε να διακόψει πρόωρα την άδεια του προκειμένου να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή του Ολυμπιακού και να μπει στην προετοιμασία της ομάδας.

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Αθλητικά
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