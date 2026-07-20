Η ατάκα για τον Μέσι που προκάλεσε το άγριο σκηνικό μεταξύ Παρέδες και Γκάβι μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Ένα “άσχημο” περιστατικό κατάφερε να “τραβήξει τα φώτα” -έστω και για λίγο- αμέσως μετά τον τελικό του Μουντιάλ και την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία με 1-0, στην παράταση.

Η Αργεντινή ολοκλήρωσε το 90λεπτο χωρίς ίχνος ευκαιρίας στην εστία της Ισπανίας, δέχθηκε το γκολ του Φερνάν Τόρες στο 106′, “πάλεψε” για να ισοφαρίσει στη συνέχεια αλλά δεν μπόρεσε να στείλει τον τελικό του Μουντιάλ στα πέναλτι κι έτσι ηττήθηκε, γεγονός που προκαλώντας νεύρα σε παίκτες της “αλμπισελέστε”.

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Ο Λεάντρο Παρέδες, γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, έχασε εντελώς τον έλεγχό αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, προκαλώντας οργή σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Αρχικά, ο Παρέδες έπιασε τον Έρικ Γκαρσία Ισπανό αμυντικό από τον λαιμό, σε μια κίνηση που προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αναγκάστηκε να παρέμβει προσωπικά για να αποκλιμακώσει την κατάσταση, εμποδίζοντας την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.

Esto de Leandro Paredes es LAMENTABLE.



En la vida hay que SABER GANAR y SABER PERDER.



Ejemplo VERGONZOSO de comportamiento. pic.twitter.com/AbJSzG7ADw — Rodrigo Fáez (@RodrigoFaez) July 19, 2026

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Παρέδες έριξε στο έδαφος τον Γκάβι (φάνηκε να τον χτυπάει και στο πρόσωπο με τον αγκώνα του). Αυτή η ενέργεια οδήγησε σε άμεση αποβολή του Αργεντινού μέσου με κόκκινη κάρτα, κάτι που επισκίασε το φινάλε του τελικού.

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Terrible, embarassing behaviour by the Argentinians after losing to a much better team. pic.twitter.com/VX1gtIGobF — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) July 19, 2026

Ο Λισάντρο Μαρτίνες της Αργεντινής δέχθηκε σχετική ερώτηση στη μεικτή ζώνη για τον άγριο καυγά που στήθηκε μεταξύ του Παρέδες και του Γκάβι, ρίχνοντας το φταίξιμο στον Πέδρι, για μία ατάκα του κατά του Λιονέλ Μέσι.

“Στεκόμουν με τον Παρέδες όταν ο Πέδρι πλησίασε κοντά μας και είπε “Ο Μέσι αστόχησε και τώρα πηγαίνετε όλοι σπίτι σας”. Ο Παρέδες το άκουσε αμέσως και τότε αντέδρασε.

Καταλαβαίνω γιατί αντέδρασε επειδή, εκείνη τη στιγμή, τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα. Είχαμε μόλις χάσει έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και το να ακούς τέτοια σχόλια δεν βοηθούσαν για να ηρεμήσει κάποιος.

Lisandro Martínez was asked what caused the fight between Leandro Paredes and Gavi after the FIFA World Cup final.



Reporter: “Lisandro, what really happened between Paredes and Gavi after the final whistle?”



Lisandro Martínez: “I was standing with Paredes when Pedri… https://t.co/2VP9Sf38r2 pic.twitter.com/Xnc5ZnaC8P — SethOfficial (@UTD_Seth001) July 19, 2026

Το ποδόσφαιρο είναι συναισθηματικό, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη για αυτά τα λόγια. Όταν τελειώνει ένας αγώνας, πρέπει να σέβεσαι τον αντίπαλό σου, είτε έχεις κερδίσει είτε έχεις χάσει”, τόνισε αρχικά ο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 44′ της αναμέτρησης, για να προσθέσει:

“Τα πράγματα κλιμακώθηκαν πολύ γρήγορα. Παίκτες και από τις δύο ομάδες ενεπλάκησαν, όλοι προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τους συμπαίκτες τους και ξαφνικά έγινε συμπλοκή. Δεν προσπαθούσα να ξεκινήσω καβγά, προσπαθούσα να χωρίσω ανθρώπους. Κανείς δεν θέλει ένας τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου να τελειώνει με σπρωξίματα και διαφωνίες.

Στο τέλος της ημέρας, η Ισπανία άξιζε να γιορτάσει επειδή κέρδισε το τρόπαιο και έπρεπε να αποδεχτούμε την ήττα. Αλλά ο σεβασμός είναι αμφίδρομος. Σε στιγμές σαν κι αυτή, μερικές περιττές λέξεις μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση που δεν χρειαζόταν ποτέ να συμβεί”.