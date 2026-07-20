Άλμα 34 θέσεων για Στέφανο Τσιτσιπά στη παγκόσμια κατάταξη – Άνοδο και για Μαρία Σάκκαρη

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη είχαν μια θεαματική εβδομάδα και βελτίωσαν τη θέση τους στην παγκόσμια βαθμολογία του τένις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σταμάτησε την καθοδική πορεία του, έκανε άλμα 34 θέσεων και βρίσκεται πλέον στο Νο 51 του κόσμου με 980 βαθμούς, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα (20.07.2026) στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

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Με την πορεία του μέχρι τον τρόπαιο του Γκστάαντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στο Top 55 για πρώτη φορά μετά τον περασμένο Απρίλιο. Κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι έτσι θα έχει τη δυνατότητα να μπαίνει απευθείας στα κυρίως ταμπλό μεγάλων τουρνουά, χωρίς να πρέπει να δώσει προκριματικά.

Ο 27χρονος πρωταθλητής βγήκε από το Top 10 τον Απρίλιο του 2025 και έκτοτε είχε μια συνεχή πτωτική πορεία, φτάνοντας μέχρι και το Νο 88 του κόσμου. Να σημειωθεί πως από τον Μάρτιο του 2019 μέχρι το Φεβρουάριο του 2024 ήταν συνεχώς στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Την ίδια στιγμή, η Μαρία Σάκκαρη ανέβηκε ακόμη τέσσερα σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της WTA, μετά την εξαιρετική πορεία της μέχρι τον τελικό του Athens Open WTA 250. Η 30χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει 1.462 βαθμούς.

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Η νέα βαθμολογία της ATP

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.450 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 8.480

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 8.160

4. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.740

5. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.110

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.770

7. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 3.760

8. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.670

9. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.460

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.365

…

51. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 980

…

148. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 404

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 8.550 βαθμοί

2. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.143

3. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.301

4. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 5.649

5. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 5.293

6. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 5.168

7. Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) 5.119

8. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.539

9. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 4.353

10. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 4.351

…

34. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.462