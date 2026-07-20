Μαρία Σάκκαρη: Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, σας ευχαριστώ για την αγάπη και την στήριξη

Σε μια ζεστή καλοκαιρινή βραδιά που είχε τελικό Μουντιάλ, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να γεμίσει το κεντρικό κορτ του “Athens Olympic Tennis Centre”, να δώσει μεγάλη μάχη κόντρα στην Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα και τελικά να ηττηθεί με 2-0 σετ, στον τελικό του τουρνουά.

Αμέσως μετά τον αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, μιλώντας για τον αρραβωνιάστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την οικογένειά της, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς της ανθρώπους για όλη της την πορεία στο τουρνουά και όχι μόνο.

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Μια ημέρα μετά, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μια ανάρτηση στα social media και αναφέρθηκε στις “μεγάλες” στιγμές που βίωσε, παίζοντας εντός έδρας, ευχαριστώντας τν κόσμο για την στήριξή του.

“Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν κάθε προσδοκία.

Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ερχόταν η μέρα που θα έπαιζα μπροστά σε ένα γεμάτο γήπεδο, στην πόλη που μεγάλωσα. Από παιδί ονειρευόμουν στιγμές σαν κι αυτή, αλλά το να τις ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

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Σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείξατε όλη την εβδομάδα. Ανυπομονώ να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές μαζί!

Εις το επανιδείν” πόσταρε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Μαρία Σάκκαρη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα δακρυσμένο emoji και με την ελληνική σημαία.