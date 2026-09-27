Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live ο τελικός του Super Cup

Οι δύο ομάδες συγκρούονται στο Περιστέρι με έπαθλο τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super Cup
Τελικός
25 - 17
1η περίοδος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήστε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.

20:33 | 27.09.2026
Ο Ολυμπιακός καλπάζει και ξεφεύγει με διψήφια διαφορά
20:33 | 27.09.2026
Δεύτερο τάιμ άουτ από τον Τρινκιέρι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
20:33 | 27.09.2026

36-24 από τον Βεζένκοφ και πάλι

20:32 | 27.09.2026

34-24 από τον Βεζένκοφ

20:32 | 27.09.2026

32-24 με νέο μακρινό τρίποντο από τον Χάντζινς

20:30 | 27.09.2026

32-21 από τον Γουόρντ

20:30 | 27.09.2026

30-21 με τρίποντο του Μοντέρο

20:28 | 27.09.2026

27-21 με 1/2 βολές του Αλεξάντερ

20:27 | 27.09.2026

27-20 από τον Φουρνιέ

20:27 | 27.09.2026

25-20 μειώνει με τρίποντο του Καλάθη

20:27 | 27.09.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
20:24 | 27.09.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 25-17
20:23 | 27.09.2026

25-17 από τον Ντόρσεϊ

20:23 | 27.09.2026

23-17 με τρίποντο του Χάτζινς

20:22 | 27.09.2026

23-14 με τρίποντο του Μοντέρο

20:22 | 27.09.2026

20-14 από τον Χολ

20:20 | 27.09.2026

18-14 με τρίποντο του Φόστερ

20:18 | 27.09.2026

18-11 με τρίποντο του Χάντζινς

20:17 | 27.09.2026

18-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:15 | 27.09.2026

15-8 με 1/2 βολές του Όσμαν

20:12 | 27.09.2026

16-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:12 | 27.09.2026
5' Πρώτο τάιμ άουτ στο παιχνίδι
20:11 | 27.09.2026

Γενικότερα ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ είναι έξαλλος με τη διαιτησία από τα πρώτα λεπτά

20:08 | 27.09.2026
Η Βάσω Τσαρούχα πήρε μία λάθος απόφαση

Ο Τρινκιέρι τη διόρθωσε μέσω Instant Replay

20:07 | 27.09.2026

13-7 από τον Βεζένκοφ, 6 σερί πόντοι από τον φόργουορντ των Πειραιωτών

20:06 | 27.09.2026

11-7 από τον Βεζένκοφ και πάλι

20:05 | 27.09.2026

9-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:05 | 27.09.2026

7-7 ισοφαρίζει ο Μήτρου-Λονγκ

20:04 | 27.09.2026

7-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

20:04 | 27.09.2026

4-5 από τον Αλεξάντερ

20:03 | 27.09.2026

4-3 με τρίποντο του Όσμαν

20:02 | 27.09.2026

4-0 με νέο τρομερό κάρφωμα του Χολ

20:01 | 27.09.2026

2-0 με φοβερό κάρφωμα του Χολ

20:01 | 27.09.2026
Tζάμπολ στο Περιστέρι
19:58 | 27.09.2026
Η πεντάδα του ΠΑΟΚ

Καλάθης, Μήτρου Λονγκ, Περσίδης, Όσμαν και Αλεξάντερ

19:57 | 27.09.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

ΜακΚιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ

19:55 | 27.09.2026
19:53 | 27.09.2026
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν για δεύτερη φορά τρόπαιο

Μοναδική φορά που ήταν φιναλίστ ήταν τη σεζόν 1993-94 στους τελικους της Α1

19:52 | 27.09.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.

Ίδια συνταγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Μιλουτίνοφ και ο τιμωρημένος Τζόουνς

19:52 | 27.09.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.

Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χουγκάζ, επέστρεψε ο Μπαζίνας

19:51 | 27.09.2026
Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης θα είναι η διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει τον τελικό της εγχώριας διοργάνωσης
19:48 | 27.09.2026
Η χρυσή βίβλος του Super Cup

1986: Άρης
2020: Προμηθέας 
2021: Παναθηναϊκός
2022: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
 

19:48 | 27.09.2026

Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με σχετική άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα στον δεύτερο ημιτελικό, πετώντας εκτός τελικού τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν

19:47 | 27.09.2026
Ο νικητής θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν
19:47 | 27.09.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι

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