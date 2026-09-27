Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live ο τελικός του Super Cup

Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με σχετική άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα στον δεύτερο ημιτελικό, πετώντας εκτός τελικού τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν