Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ live ο τελικός του Super Cup

Παρακολουθήστε live τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
36-24 από τον Βεζένκοφ και πάλι
34-24 από τον Βεζένκοφ
32-24 με νέο μακρινό τρίποντο από τον Χάντζινς
32-21 από τον Γουόρντ
30-21 με τρίποντο του Μοντέρο
27-21 με 1/2 βολές του Αλεξάντερ
27-20 από τον Φουρνιέ
25-20 μειώνει με τρίποντο του Καλάθη
25-17 από τον Ντόρσεϊ
23-17 με τρίποντο του Χάτζινς
23-14 με τρίποντο του Μοντέρο
20-14 από τον Χολ
18-14 με τρίποντο του Φόστερ
18-11 με τρίποντο του Χάντζινς
18-8 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
15-8 με 1/2 βολές του Όσμαν
16-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
Γενικότερα ο Ιταλός προπονητής του ΠΑΟΚ είναι έξαλλος με τη διαιτησία από τα πρώτα λεπτά
Ο Τρινκιέρι τη διόρθωσε μέσω Instant Replay
13-7 από τον Βεζένκοφ, 6 σερί πόντοι από τον φόργουορντ των Πειραιωτών
11-7 από τον Βεζένκοφ και πάλι
9-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
7-7 ισοφαρίζει ο Μήτρου-Λονγκ
7-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
4-5 από τον Αλεξάντερ
4-3 με τρίποντο του Όσμαν
4-0 με νέο τρομερό κάρφωμα του Χολ
2-0 με φοβερό κάρφωμα του Χολ
Καλάθης, Μήτρου Λονγκ, Περσίδης, Όσμαν και Αλεξάντερ
ΜακΚιντάιρ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Χολ
Μοναδική φορά που ήταν φιναλίστ ήταν τη σεζόν 1993-94 στους τελικους της Α1
Γουόρντ, Πλώτας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Χολ, Φουρνιέ, Μοντέρο.
Ίδια συνταγή από τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Μιλουτίνοφ και ο τιμωρημένος Τζόουνς
Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Μπαζίνας, Αλεξάντερ, Χάντζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.
Εκτός έμεινε ο τραυματίας Χουγκάζ, επέστρεψε ο Μπαζίνας
1986: Άρης
2020: Προμηθέας
2021: Παναθηναϊκός
2022: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
Το Σάββατο, ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με σχετική άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ έριξε τη βόμβα στον δεύτερο ημιτελικό, πετώντας εκτός τελικού τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Όσμαν
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι