Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έχασε το ιστορικό triple double για μία ασίστ – Η συγκλονιστική εμφάνιση του στο Ισπανία – Ελλάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα μία εντυπωσιακή παράσταση στο Eurobasket, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας στη νίκη επί της Ισπανίας και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του τρίτου ομίλου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αντίπαλο κάτω από τα καλάθια, χάνοντας το ιστορικό triple double για μία ασίστ. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, πετυχαίνοντας όλους τους κρίσιμους πόντους στο φινάλε.

Ο “Greek Freak” έκανε τα πάντα στο παρκέ, σκοράροντας με άνεση από το ζωγραφιστό αλλά και μοιράζοντας την μπάλα στους συμπαίκτες του, όταν οι Ισπανοί τον έπαιζαν με παγίδες.