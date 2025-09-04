Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έχασε το ιστορικό triple double για μία ασίστ – Η συγκλονιστική εμφάνιση του στο Ισπανία – Ελλάδα

25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ έγραψε ο Έλληνας σούπερ σταρ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ακόμα μία εντυπωσιακή παράσταση στο Eurobasket, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας στη νίκη επί της Ισπανίας και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του τρίτου ομίλου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είχε αντίπαλο κάτω από τα καλάθια, χάνοντας το ιστορικό triple double για μία ασίστ. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, πετυχαίνοντας όλους τους κρίσιμους πόντους στο φινάλε.

Ο “Greek Freak” έκανε τα πάντα στο παρκέ, σκοράροντας με άνεση από το ζωγραφιστό αλλά και μοιράζοντας την μπάλα στους συμπαίκτες του, όταν οι Ισπανοί τον έπαιζαν με παγίδες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo