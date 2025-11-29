Γιάννης Αντετοκούνμπο για τις διαδοχικές ήττες των Μπακς: «Δε θυμάμαι πότε έχασα 7 συνεχόμενα παιχνίδια ξανά»

Οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν έβδομη σερί ήττα στο NBA και αποκλείστηκαν από το Κύπελλο. Αυτή τη φορά ηττήθηκαν από τους Νιου Γιοκρ Νικς στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από τον τραυματισμό του και ο ίδιος ήταν εμφανώς απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να απουσίαζε από τα τελευταία παιχνίδια των Μπακς, όμως το αρνητικό σερί φαίνεται πως τον έχει επηρεάσει αισθητά, λέγοντας ότι δε θυμάται πότε έχασε 7 συνεχόμενα παιχνίδια τελευταία φορά στην καριέρα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα σταρ

«Στο τέλος της ημέρας, θέλω να κερδίζω. Έχουμε χάσει 7 παιχνίδια στη σειρά. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που έχασα 7 συνεχόμενα ματς. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο Λας Βέγκας δύο φορές στη σειρά. Το να μην πάω και να μπορέσω να ποντάρω στο 34 κόκκινο για άλλη μια φορά θα είναι πολύ δύσκολο για μένα.

Αν ανησυχείς τόσο πολύ για το σκοράρισμα και αυτό δεν λειτουργεί, μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το παιχνίδι δεν είναι οne man show, πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί.

Πρέπει να επαναφέρουμε το ανταγωνιστικό μας πνεύμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι. Κανείς δεν πρέπει να έχει προσωπική ατζέντα, κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί για το τι θέλει για τον εαυτό του, αλλά μόνο για τη νίκη. Πρέπει να έχουμε νοοτροπία νικητή».