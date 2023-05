Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην κατάφερε να προχωρήσει στα playoffs του ΝΒA, αλλά ο κόσμος είδε αρκετές εντυπωσιακές φάσεις από τον “Greek freak” κατά τη διάρκεια της σεζόν και δεν τις ξεχνάει. Η τάπα του στον Λεμπρόν Τζειμς αναδείχθηκε από τον κόσμο ως η κορυφαία της σεζόν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους πιο θεαματικούς παίκτες στο ΝΒΑ, κάτι που φάνηκε και στην τελευταία ψηφοφορία που διενέργησε η Λίγκα. Το ΝΒΑ “έψαξε” τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν, με τους οπαδούς να βάζουν στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους την τάπα που έριξε στον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, πάντως, δεν έμεινε με την… πίκρα της τάπας σε αυτή την ψηφοφορία, αφού κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία του πιο στυλάτου παίκτη της σεζόν.

Presenting the winners of the 2022-23 regular season #NBAFanFavorites as voted by you!