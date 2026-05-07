Επεισόδια στο Παρίσι, συλλήψεις και τραυματισμοί μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε back to back πρόκριση στον τελικό του Champions League, αποκλείοντας την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πέρα από σκηνές χαράς και πανηγυρισμών σε διάφορα σημεία του Παρισιού, όπως στα Ηλύσια Πεδία και κοντά στο “Παρκ Ντε Πρενς”, είχαμε και επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων. Οπαδοί ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία στο Παρίσι.

Η επιχείρηση των Αρχών -που είχε και χρήση δακρυγόνων- οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων για χρήση κροτίδων και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Γαλλία.

Bayern-PSG : Des supporters envahissent le périphérique et la BRAVM fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. pic.twitter.com/ZJrJak9Pil — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) May 6, 2026

PSG en finale de la Ligue des champions: des tensions entre policiers et supporters pic.twitter.com/QCi4zQ6jWP — BFM (@BFMTV) May 6, 2026

3H DU MATIN À PARIS : les affrontements continuent et un camion de CRS est obligé de fuir face aux casseurs !

Chaos total dans la capitale après le match du PSG. Insécurité totale.

La France est-elle encore maîtrisée ? #Insécurité #Paris #PSG pic.twitter.com/3ofHVt9kCE — GDams (@Gdams70) May 7, 2026

Επίσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στα χέρια από τη χρήση πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.