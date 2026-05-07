Επεισόδια στο Παρίσι, συλλήψεις και τραυματισμοί μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League

Η επιτυχία της γαλλικής ομάδας δεν είχε μόνο πανηγυρισμούς
Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε back to back πρόκριση στον τελικό του Champions League, αποκλείοντας την Μπάγερν Μονάχου στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πέρα από σκηνές χαράς και πανηγυρισμών σε διάφορα σημεία του Παρισιού, όπως στα Ηλύσια Πεδία και κοντά στο “Παρκ Ντε Πρενς”, είχαμε και επεισόδια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, σημειώθηκαν μεμονωμένα επεισόδια με εκτεταμένη χρήση καπνογόνων και κροτίδων. Οπαδοί ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, που είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία στο Παρίσι.

Η επιχείρηση των Αρχών -που είχε και χρήση δακρυγόνων- οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων για χρήση κροτίδων και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αδικημάτων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στη Γαλλία.

Επίσης, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στα χέρια από τη χρήση πυροτεχνημάτων, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά.

