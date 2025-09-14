Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν χέρια στην απονομή των βραβείων του Eurobasket

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν δεν έδωσαν τα χέρια κατά τη διαδικασία ανάδειξής τους ως μέλη της καλύτερης πεντάδας του Eurobasket.

Μετά το τέλος του τελικού του Eurobasket, ακολούθησαν οι βραβεύσεις, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, μαζί με τους Ντένις Σρέντερ, Αλπερέν Σενγκούν, Φραντζ Βάγκνερ και Λούκα Ντόντσιτς.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αλπερέν Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν, ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται.

Ο Τούρκος σέντερ έδωσε κανονικά το χέρι στον Σρέντερ, αγνοώντας τον Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του, ούτε που τον κοίταξε.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο All Star παίκτες του NBA αντάλλαξαν κάποια όχι και τόσο κολακευτικά λόγια, με τον Σενγκούν να υποστηρίζει ότι ο Αντετοκούνμπο δεν είναι καλός πασέρ και τον Έλληνα σούπερ σταρ να σχολιάζει:

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί κάποιες δηλώσεις ανάμεσα στους σταρ του NBA, με τον Τούρκο να τον χαρακτηρίζει «όχι και τόσο καλό πασέρ» και τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube».

Ο Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ανέφερε, μάλιστα, πως ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.