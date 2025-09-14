Ξέσπασμα Βασίλη Σπανούλη: Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, this is bullshit

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε στην συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του μικρού τελικού του Eurobasket με τη Φινλανδία, υπερασπιζόμενος την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να δώσει απαντήσεις στον Αλπερέν Σενγκούν για τις δηλώσεις που έκανε μετά τον ημιτελικό της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία. Ο Τούρκος σούπερ σταρ είχε δηλώσει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέρει να πασάρει.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας προπονητής ανέφερε: “Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αυτά είναι για μέσα και για εσάς. Κάποιοι από εσάς δεν έχετε πιάσει μπάλα ποτέ για να ξέρετε. Είναι ανοησίες. Είμαι ένας άνδρας που πάντα λέει την αλήθεια.

Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν και έχουμε πολύ καλή σχέση. Είμαστε φίλοι, ανταλλάζουμε απόψεις για το μπάσκετ. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Όλες αυτές οι ιστορίες με έκαναν τρελό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά. Εμείς παίξαμε άσχημα με την Τουρκία”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σενγκούν ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία, καθώς μετά το τέλος του αγώνα έκανε μία αμφιλεγόμενη ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.