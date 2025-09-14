Αθλητικά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε στον Αλπερέν Σενγκούν: «Να πάτε να τσεκάρετε τα video μου στο youtube»

Τρομερή απάντηση του Αντετοκούνμπο στον... υπερφίαλο Τούρκο σέντερ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Eurobasket
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Eurobasket / EUROKINISSI

Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε ένα άστοχο σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του Ελλάδα – Τουρκία και ο “Greek Freak” του απάντησε… αναλόγως μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική μπάσκετ στο Eurobasket.

Μετά τον Βασίλη Σπανούλη και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για την ατάκα του Αλπερέν Σενγκούν ότι ο Έλληνας φόργουορντ δεν είναι καλός πασέρ και είπε ότι όποιος έχει αμφιβολίες να πάει στο youtube.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

“Είμαι είναι τύπος που δεν μιλά, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλά. Οδεύω στη 13η χρονιά μου στο NBA και έχω κερδίσει τα πάντα, τα πάντα. Έχω μία υπέροχη οικογένεια που με υποστηρίζει, υπέροχους ανθρώπους γύρω μου και έχω χτίσει απίστευτες σχέσεις.

Δεν θέλω να μιλάω άσχημα στους προπονητές ή στους παίκτες. Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ.

Κρατά τα πάνω μέσα μου, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα videos μου στο youtube“.

