Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει πλέον το δικό του γήπεδο και στη Γκάνα, αφού ξεκίνησε η κατασκευή του σε ελληνικό σχολείο στην Γκάνα, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο εξωτερικών.

Μετά από πρόταση του υπουργού εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στο ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου στην Tema της Γκάνας, θα δημιουργηθεί γήπεδο με το όνομα “Γιάννης Αντετοκούνμπο” και μάλιστα έχουν ήδη αρχίσει και οι σχετικές εργασίες, όπως φαίνεται σε σχετικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή γηπέδου στο Ελληνικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Tema στην Γκάνα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από δωρεά της ελληνικής κυβέρνησης. Το γήπεδο θα πάρει το όνομα “Giannis Antetokounmpo” σε συνέχεια πρότασης του ΥΠΕΞ, Νίκου Δένδια, κατά την επίσκεψή του τον Ιανουάριο.

Construction work has started in St.Nicholas’ Greek School in Tema #Ghana, for a 🏀court which is co-funded from a donation by the 🇬🇷 Government



The court will be named “Giannis Antetokounmpo” following FM @NikosDendias‘ proposal during his visit to the School in January https://t.co/wC0UL4679H pic.twitter.com/Fe9WBscPtR