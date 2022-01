“Έχω ένα ανέκδοτο, αλλά δεν ξέρω εάν πρέπει να το πω” είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προειδοποιώντας τους εκπροσώπους του Τύπου, πριν κάνει δηλώσεις για τον αγώνα των Μπακς με τους Γκρίζλις.

Έχοντας βοηθήσει τους Μπακς να κερδίσουν τους Γκρίζλις μέσα στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε στη συνέντευξη Τύπου έχοντας.. κέφια.

Ο “Greek freak” θέλησε να πει ένα ανέκδοτο και προειδοποίησε τους δημοσιογράφους, λέγοντας: “Δεν ξέρω εάν πρέπει να σας το πω”.

«Που πηγαίνει μία αγελάδα όταν βγαίνει βόλτα; To the moooooovies», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο της αγελάδας, για να… βοηθήσει το λογοπαίγνιο του.

Ο ηγέτης των Μπακς άκουσε μόνο ένα άτομο να γελάει, ενώ στη συνέχεια γέλασε μόνος του και παραδέχθηκε: «ήταν κακό, εγώ φταίω».

Giannis laughs at his own dad jokes. 🤣 pic.twitter.com/dRak4RTgLY