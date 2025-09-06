Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο Ρίτσαρντ Σιάο του Άρη αποθέωσε τον ηγέτη της Εθνικής μπάσκετ

Το σχόλιο του νέου ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, για τις εμφανίσεις του “Greek freak” με την Ελλάδα στο Eurobasket
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (ΦΩΤΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI)

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι στενός φίλος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη σχέση τους -όπως όλα δείχνουν- να παίζει ρόλο στο να επενδύσει ο Ασιάτης στην ΚΑΕ Άρης.

Ο ισχυρός άνδρας των Θεσσαλονικέων παρακολουθεί τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ και δηλώνει εντυπωσιασμένος με τις εμφανίσεις του “Greek freak”.

“Ασταμάτητος”, έγραψε σε story στο Instagram ο Ρίτσαρντ Σιάο, ποστάρωντας μια φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τη γαλανόλευκη φανέλα.

siao antetokoynmpo insta

Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος άσος της Ελλάδας και των Μιλγουόκι Μπακς έχει στα τρία ματς που έχει αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ 27,7 πόντους (68,9% στα δίποντα, 1/1 τρίποντο, 62,1% στις βολές), 9,7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2,7 λάθη, με +18 σε 28,7 λεπτά κατά μέσο όρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo