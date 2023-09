Το ESPN αναφέρεται στον 33χρονο πόιντ γκαρντ των Μιλγουόκι Μπακς, που εμφανίζεται πως θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην παραμονή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα “Ελάφια”.

Μπορεί η φημολογία για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς να έχει “φουντώσει”, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του “Greek freak”, αλλά ο δημοσιογράφος του ESPN, Μπόμπι Μαρκς δείχνει το… δρόμο της παραμονής του Έλληνα διεθνή στα “Ελάφια”.

Πιο συγκεκριμένα, ο Aμερικανός ρεπόρτερ του ΝΒΑ τονίζει πως για να παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, θα πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τα «ελάφια» ο Τζρου Χόλιντεϊ.

«Δεν νομίζω πως ο Γιάννης θα υπογράψει επέκταση. Δεν βγάζει νόημα οικονομικά. Ανησυχώ σύμφωνα με τα όσα έγιναν με τον Χόλιντεϊ. Νομίζω ότι θα είναι ο x-factor. Η ανανέωση του Χόλιντεϊ θα είναι διαθέσιμη από τις 22 Φλεβάρη. Μελλοντικά μπορεί να είναι free agent την επόμενη σεζόν. Αν τον χάσουν οι Μπακς, θα έχουν μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

ESPN’s Bobby Marks believes Milwaukee would need to re-sign Jrue Holiday in order to keep Giannis Antetokounmpo



“I don’t think Giannis Antetokounmpo going to sign an extension, it doesn’t make sense financially. I would be concerned based on what happens with Jrue Holiday. I… pic.twitter.com/jyrfYQ7fLW