Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι είναι πιθανό να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Μιλγουόκι Μπακς και έβαλε “φωτιά” στα σενάρια για ανταλλαγή του στο NBA.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, ο Γιάννης Αντερτοκούνμπο επισήμανε ότι θέλει να βρίσκεται σε ομάδα που διεκδικεί πάντα το πρωτάθλημα στο NBA και έδειξε έτοιμος να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς αν δεν μπορούν να του προσφέρουν αυτό.

Ως εκ τούτου, αρκετές ομάδες έχουν αρχίσει να σκέφτονται το επόμενο καλοκαίρι, αφού αν τα “ελάφια” κάνουν κακή σεζόν στα play off του 2024, μοιάζει δεδομένο ότι θα πέσουν στο τραπέζι προτάσεις για ανταλλαγή του, ώστε να μην τον χάσουν ως ελεύθερο ένα χρόνο αργότερα.

Οι δέκα πιθανοί προορισμοί του “Greek Freak”

Οι αναλυτές του ESPN, Ζακ Λόου και Ραμόνα Σέλμπουρν, μίλησαν λοιπόν για το γεγονός στο Podcast του πρώτου, όπου και αναφέρθηκαν συνολικά δέκα πιθανοί προορισμοί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αυτοί είναι οι Νιου Γιορκ Νικς, Μπρούκλιν Νετς, Λος Άντζελες Λέικερς, Μαϊάμι Χιτ, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Νιου Ορλίνς Πέλικανς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Χιούστον Ρόκετς, Τορόντο Ράπτορς και Ορλάντο Μάτζικ.

Ουσιαστικά πρόκειται για… όλες τις ομάδες που μπορούν να προσφέρουν ντραφτ πικς στους Μιλγουόκι Μπακς και ομάδες που θα έχουν χώρο στο σάλαρι καπ, όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς που θα έχουν ολοκληρώσει τη συνεργασία τους με τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Οι Νικς περιμένουν χρόνια για μία απόκτηση σούπερ σταρ και θα κάνουν τα πάντα για τον “Greek Freak”, ενώ οι Νετς έχουν αρκετά να προσφέρουν στους Μπακς, μετά τις παραχωρήσεις των Ίρβινγκ και Ντουράντ. Οι Χιτ θα μπορούσαν να είναι επίσης ένας προορισμός αν δεν πάρουν φέτος τον Λίλαρντ, ενώ ενδιαφέρουσα φαίνεται ότι είναι και η περίπτωση των Θάντερ, που έχουν ήδη έναν σπουδαίο παίκτη, τον Σάι Γκίλιους Αλεξάντερ και πολλούς ανερχόμενους, όπως ο Γκίντι, ο Χόλγκρεμ, ο Γουίλιαμς, ο Ντορτ και ο Ποκουσέφσκι.

Zach Lowe thinks Bucks “actually might trade” Giannis Antetokounmpo next summer: “way too early [but] my gut says if this goes badly this season…”



Teams Lowe & Ramona Shelburne mention:

Knicks

Nets

Lakers

Heat

Warriors

Pelicans

OKC

Rockets

Raptors

Magichttps://t.co/ulNlzh9Di8 pic.twitter.com/jEGIzOGs3B