Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πολλοί με παροτρύνουν να πάω στους Νικς – Πιθανότατα θα μείνω στους Μπακς, θα δούμε»

Το μπασκετικό μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί το ΝΒΑ, αυτό το καλοκαίρι. Ο ίδιος ο “Greek freak, από την Αθήνα όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έκανε μια καθησυχαστική δήλωση, για τους οπαδούς των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε live με τον διάσημο YouTuber “Speed” από το ανοικτό γήπεδο που έκανε τα πρώτα μπασκετικά βήματά του, στα Σεπόλια και πήρε θέση, πάνω στο θέμα της παραμονής του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σχολιάζοντας το κακό φορολογικό περιβάλλον που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε: “Υπάρχουν πολλοί που με παροτρύνουν να πάω να παίξω εκεί (σ.σ. Νιου Γιορκ Νικς)”.

Ο YouTuber Speed δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. “Ώστε θα μείνεις στο Μιλγουόκι;” ρώτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με το “αστέρι” του ΝΒΑ να αναφέρει: “Πιθανότατα, πιθανότατα. Θα δούμε, θα δούμε. Πιθανότατα. Αγαπάω το Μλιγουόκι”.

“Probably. We’ll see. I love Milwaukee.”



– Giannis on staying in Milwaukee



pic.twitter.com/mz4V2pdrif