Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πώς θα μπούμε έστω στα play in;»

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 112-105 από τους Μαϊάμι Χιτ παρά τους 31 πόντους του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πλέον μόνο με θαύμα θα προλάβουν τις θέσεις των play in στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε έτσι την απογοήτευσή του για το γεγονός, αλλά έδειξε να πιστεύει ότι οι Μιλγουόκι Μπακς μπορούν να κάνουν ένα νέο σερί νικών στο NBA, το επόμενο διάστημα.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Είναι δύσκολο. Για μένα προσωπικά, δεν ξέρω πώς νιώθει η ομάδα, αλλά για μένα προσωπικά, είναι μια δύσκολη σεζόν. Νομίζω ότι έχει περάσει καιρός από τότε που, ως ομάδα, δυσκολευτήκαμε έτσι – προσπαθώντας να μπούμε στα play in. Θα μπούμε στα play in; Θα προσπαθήσουμε να μπούμε στα playoffs; Πώς θα μπούμε έστω στα play in; Όλες αυτές οι σκέψεις έρχονται στο μυαλό στα αποδυτήρια, και δεν το έχω κάνει αυτό εδώ και καιρό.

Προφανώς, δεν νομίζω ότι έχω τραυματιστεί ποτέ και έχω χάσει 25-30 παιχνίδια στη σεζόν. Οπότε προσπαθώ απλώς να το πάω παιχνίδι με το παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων, χαρούμενος που είμαι εδώ έξω και αγωνίζομαι, προσπαθώντας να παίζω με τον σωστό τρόπο. Αυτό με κάνει να νιώθω καλά. Αλλά ταυτόχρονα, είναι στη φύση μου να κερδίζω παιχνίδια. Ελπίζω όταν όλοι είναι διαθέσιμοι να κερδίσουμε κάποια παιχνίδια. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να το κάνουμε, δεν με νοιάζει αν θα είναι με άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να το κάνουμε».

Για το άστοχο τρίποντο στο -3 από τους Χιτ: «Πήρα την προσπάθεια και δεν το μετανιώνω. Τις περισσότερες φορές παίρνω τη σωστή απόφαση στην επίθεση. Απλώς δεν ευστόχησα. Δεν μετανιώνω ποτέ γιατί είμαι επιθετικός, θα μετανιώσω αν είμαι παθητικός. Όλοι μαθαίνουμε από αυτή τη διαδικασία. Εγώ ως ηγέτης της ομάδας, ο Μάιλς, ο Ράιαν, όλοι. Μόνο έτσι μπορείς να δεις εξέλιξη. Όταν έχεις κακές αγωνιστικές συνήθειες, είναι δύσκολο να βγεις από αυτή τη θέση. Πρέπει να προσπαθείς να κάνεις το σωστό ακόμη κι όταν χάνεις, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς».