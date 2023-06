Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει χιούμορ και θέλησε να σχολιάσει -με το δικό του τρόπο- την επικαιρότητα και τα εκατομμύρια που «σκορπάνε» οι Σαουδάραβες, για να αποκτήσουν μεγάλα «αστέρια’ του ποδοσφαίρου.

Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας τάζουν τον… ουρανό με τα άστρα για να φέρουν παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε διάθεση για χαβαλέ, με αφορμή την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, την διαφαινόμενη μετακίνηση του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ και τη μυθική πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Λιονέλ Μέσι.

«Απλώς καθόμουν στον καναπέ μου και κοιτούσα στο κινητό μου. Μέσι Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με», ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο «τιτίβισμά» του..

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know.