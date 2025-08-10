Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος της Εθνικής μπάσκετ είναι το μετάλλιο»

Ξεκάθαρο μήνυμα από τον «Greak Freak» για το προσεχές Eurobasket
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Εθνική Ελλάδας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Εθνική Ελλάδας (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον μεγάλο του στόχο με την Εθνική μπάσκετ, ενόψει του Eurobasket 2025, με τον μεγάλο σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να τονίζει πως θέλει η «γαλανόλευκη» να κατακτήσει ένα μετάλλιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος ξεκίνησε τις προπονήσεις με την Εθνική μπάσκετ, δεν έχει αγωνιστεί στα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να θέλει να του κάνει σωστή διαχείριση για το μεγάλο τουρνουά το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 27 Αυγούστου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος μιλώντας για την Εθνική ομάδα, αλλά τόνισε:

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Greek Freak!

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Swish Cultures (@swishcultures)

Yπενθυμίζεται πως στην αποστολή της Εθνικής μπάσκετ πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται και οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo