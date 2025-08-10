Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Στόχος της Εθνικής μπάσκετ είναι το μετάλλιο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον μεγάλο του στόχο με την Εθνική μπάσκετ, ενόψει του Eurobasket 2025, με τον μεγάλο σταρ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να τονίζει πως θέλει η «γαλανόλευκη» να κατακτήσει ένα μετάλλιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ο οποίος ξεκίνησε τις προπονήσεις με την Εθνική μπάσκετ, δεν έχει αγωνιστεί στα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας, με τον Βασίλη Σπανούλη να θέλει να του κάνει σωστή διαχείριση για το μεγάλο τουρνουά το οποίο είναι προγραμματισμένο στις 27 Αυγούστου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος μιλώντας για την Εθνική ομάδα, αλλά τόνισε:

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Greek Freak!

Yπενθυμίζεται πως στην αποστολή της Εθνικής μπάσκετ πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκονται και οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο.