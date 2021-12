Ακόμα μία φανταστική εμφάνιση στο ΝΒΑ πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που «σκότωσε» με 40 πόντους και buzzer-beater τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Ασταμάτητος δείχχει για ακόμα μία σεζόν στο ΝΒΑ, ο «Greek Freak»! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός κόντρα στους Χόρνετς διαμορφώνοντας με δικό του καλάθι -μετά από απίθανο… σόλο- το τελικό 127-125. Πέρα από το νικητήριο καλάθι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους (14/20 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 9/13 βολές), 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά συμμετοχής.

