Αθλητικά

Εστρέλα Νούρι για Τόμας Γουόκαπ: «Είναι σαν πρίγκιπας και Βίκινγκ μαζί»

“Το αφεντικό του σπιτιού είναι η Εστρέλα”, ανέφερε ο Τεξανός γκαρντ
Η Εστρέλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι έδωσαν μία κοινή συνέντευξη, όπου μίλησαν για τη σχέση τους αλλά και τη ζωή τους στην Ελλάδα.

O γκαρντ του Ολυμπιακού, Τόμας Γουόκαπ, και η σύζυγός του, Εστρέλα Νούρι μίλησαν στο “Πρωινό” του ANT1, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για την κοινή τους ζωή.

Ο Τεξανός καλαθοσφαιριστής τόνισε ότι δεν ζηλεύει καθόλου την εντυπωσιακή σύζυγο του, ενώ αναφέρθηκε με χιούμορ αποκάλυψε ποιος παίρνει τις αποφάσεις στο σπίτι.

“Το αφεντικό του σπιτιού είναι η Εστρέλα”, παραδέχθηκε γελώντας ο Τόμας Γουόκαπ.

Το ζευγάρι ανέφερε ότι η γνωριμία τους δεν έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά μέσω της διάσημης εφαρμογής γνωριμιών για celebrities, Raya.

Η Εστρέλα Νούρι δήλωσε ερωτευμένη και φουλ ευτυχισμένη, ενώ αποκάλυψε το τελευταίο μήνυμα που του έστειλε πριν από τον τελικό του Final Four.

“Σ’ αγαπάω πάρα πολύ, ώρα για κυριαρχία”.

Παράλληλα περιέγραψε τον Γουόκαπ ως έναν άνθρωπο που συνδυάζει δύναμη και ευγένεια.

“Είναι σαν πρίγκιπας, αλλά και σαν Βίκινγκ”, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αισθάνεται ότι θα την προστατεύει πάντα.

Η εντυπωσιακή σύζυγος του Τόμας Γουόκαπ τόνισε ότι αυτή που μαγειρεύει συνήθως στο σπίτι, ενώ ανέφερε ακόμα ότι ανάμεσα στα αγαπημένα τους φαγητά βρίσκονται το συκώτι, το σουβλάκι και η ταραμοσαλάτα.

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