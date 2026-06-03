Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live ο πρώτος τελικός της GBL

Ο Ολυμπιακός πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κέρδισε τη "μάχη" της ρακέτας, κατάφεραν να φθάσουν σε διψήφια διαφορά κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου