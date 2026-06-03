Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός live ο πρώτος τελικός της GBL

Στο κατάμεστο ΣΕΦ η πρώτη «μονομαχία» Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ
Ο Γουόκαπ με τον Σορτς στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Greek Basketball League
Πρώτος τελικός
42 - 30
2η περίοδος
Ο Γουόκαπ με τον Σορτς στο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον “πληγωμένο” Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της GBL, με τη “μάχη” για τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες.

22:07 | 03.06.2026

45-32 με τρίποντο του Παπανικολάου

22:07 | 03.06.2026

42-32 με τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός

21:52 | 03.06.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:50 | 03.06.2026

Ο Ολυμπιακός πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κέρδισε τη "μάχη" της ρακέτας, κατάφεραν να φθάσουν σε διψήφια διαφορά κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου

21:49 | 03.06.2026
Ημίχρονο στο ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 42-30
21:49 | 03.06.2026

42-30 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό

21:49 | 03.06.2026

Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό

21:48 | 03.06.2026
Η φάση με τον τραυματισμό του Βεζένκοφ!

21:47 | 03.06.2026

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Ναν με 9 πόντους

21:44 | 03.06.2026

40-30 με τον Όσμαν να μειώνει κι άλλο για τον Παναθηναϊκό μετά από βολές του Λεσόρ

21:43 | 03.06.2026

Φουρνιέ και Βεζένκοφ έχουν από 10 πόντους για τον Ολυμπιακό

21:43 | 03.06.2026
Τάιμ άουτ
21:42 | 03.06.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
21:42 | 03.06.2026

40-26 με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός

21:39 | 03.06.2026
0/7 σουτ από τον Χέιζ Ντέιβις για τον Παναθηναϊκό!
21:38 | 03.06.2026

38-26 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή

21:38 | 03.06.2026
Νωρίτερα το buzzer beater του Παπανικολάου!

21:36 | 03.06.2026

35-26 μειώνει σε μονοψήφιο ο Λεσόρ

21:36 | 03.06.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:36 | 03.06.2026
4,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:35 | 03.06.2026

35-24 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό

21:35 | 03.06.2026

33-24 με τον Σορτς "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός

21:34 | 03.06.2026

33-22 με βολές του Πίτερς για τον Ολυμπιακό

21:33 | 03.06.2026

31-22 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:32 | 03.06.2026

Έγινε αλλαγή τελικά μετά από 2 φάσεις ο Βεζένκοφ και πήγε στα αποδυτήρια

21:31 | 03.06.2026

Μικροτραυματισμός για τον Βεζένκοφ, αλλά συνεχίζει κανονικά

21:31 | 03.06.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:31 | 03.06.2026

30-22 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

21:29 | 03.06.2026

28-22 με 2/2 βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό

21:29 | 03.06.2026

26-22 με τον Πίτερς να ευστοχεί σε δύο βολές

21:27 | 03.06.2026

21:27 | 03.06.2026

24-22 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:26 | 03.06.2026

24-20 με τρίποντο του Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό

21:26 | 03.06.2026

21-20 με τρίποντο του Ναν το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο

21:24 | 03.06.2026

Σε ένα πρώτο 10λεπτο με χαμηλό σκορ, ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο σκορ στον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστή τον Οσμάν, αλλά το "τρελό" καλάθι του Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στους Πειραιώτες στο 10'

21:24 | 03.06.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21-17
21:23 | 03.06.2026
Μετράει το καλάθι! Απίθανο buzzer beater!
21:23 | 03.06.2026

Θα δουν το video οι διαιτητές για το χρόνο

21:22 | 03.06.2026
21-17 με αδιανόητο τρίποντο του Παπανικολάου πίσω από το κέντρο, στη λήξη του χρόνου!
21:21 | 03.06.2026

18-17 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:20 | 03.06.2026

18-15 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ που ευστόχησε και στη βολή

21:20 | 03.06.2026

15-15 με νέο τρίποντο του Ναν

21:19 | 03.06.2026

15-12 με κάρφωμα του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό

21:17 | 03.06.2026

13-12 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό

21:16 | 03.06.2026
2,5 λεπτά
για το πρώτο 10λεπτο
21:15 | 03.06.2026

13-10 με κάρφωμα του Μήτογλου

21:15 | 03.06.2026

13-8 με τον Φουρνιέ να ευστοχεί με τη... δεύτερη σε τρίποντο

21:13 | 03.06.2026

10-8 με τρίποντο του Βεζένκοφ 

21:12 | 03.06.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:11 | 03.06.2026

7-8 με τρίποντο του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:09 | 03.06.2026

7-5 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

21:08 | 03.06.2026

Δύο σερί airball στην επίθεση του Ολυμπιακού από Γουόκαπ και Βεζένκοφ

21:06 | 03.06.2026

6-5 με 2/2 βολές του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό

21:05 | 03.06.2026

4-5 με τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:04 | 03.06.2026

4-2 ξανά με τον Βεζένκοφ μετά από κλέψιμο του Γουόκαπ

21:04 | 03.06.2026

2-2 με τον Βεζένκοφ από κοντά

21:04 | 03.06.2026

2 λάθη στις 2 πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού

21:03 | 03.06.2026

0-2 με τον Τσέντι Οσμάν το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό

21:01 | 03.06.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:56 | 03.06.2026

Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου όπως και σε κάθε αγώνα της GBL

20:55 | 03.06.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας

20:55 | 03.06.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

20:55 | 03.06.2026

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων

20:54 | 03.06.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ

20:53 | 03.06.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ 

20:52 | 03.06.2026

Οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν όμως και προβλήματα τραυματισμών, με τον Ολυμπιακό να έχει εκτός τον Ντόρσεϊ και τον Παναθηναϊκό τον Σλούκα

20:50 | 03.06.2026

20:49 | 03.06.2026

Η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες και έτσι μπορεί να έχουμε ακόμη και 5 παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας

20:49 | 03.06.2026

Με την ψυχολογία από την κατάκτηση της Euroleague, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά οι "πράσινοι" θέλουν να βγάλουν αντίδραση στην GBL

20:48 | 03.06.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

20:48 | 03.06.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
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